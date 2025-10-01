Mučili ga, svukli i izboli pa tijelo premjestili na tržnicu. Tamo ga pustili da umre: 'Među ubojicama je naš rođak'

Kada je Jožef K. (38) u ponedjeljak rano ujutro pronađen mrtav na tržnici u Debeljački kod Pančeva, policija nije mogla ni slutiti što je sve doživio u svom posljednjim satima koji su prethodili stravičnom zločinu. Vjeruje se da ga je grupa muškaraca brutalno mučila i tukla u kući preko puta, a onda njegovo tijelo premjestili kako bi izgledalo kao nesreća.

"Ubili u ga u kući, svukli u bokserice, stavili na ljestve kao psa i bacili na tržnicu. Ne znamo jesu li ga izboli više puta, ali svakako je bio strašno", prepričava neutješna majka, kojoj je policija pokucala na vrata u tri sata ujutro. Tada je saznala da njezinog Jožefa više nema.

"Ovo je strašna tragedija, ubili su mi sina u kući preko puta tržnice. Ubojice su bili problematični. Ubijen je u kući M.Đ. Glavni osumnjičeni N.V., kažu da je problematičan", govori majka za Kurir.

'U ubojstvu sudjelovao rođak'

Njezin je sin, kaže, bio vrijedan. Imao je dvojce djece koja su živjela s majkom. Bavio se poljoprivredom, planirao je spremati drva i zimnicu, no to nije dočekao.

Susjedi su tijekom noći na tržnici čuli buku. "Često se ovdje događaju incidenti i ne možemo spavati od mladića koji se okupljaju na tržnici. Sinoć se čula buka, galama i neko vrištanje. Nisam se obazirao, ali sam jutros vidio policiju. Tada sam saznao da su se posvađali, zatim potukli i ubijeni je izboden nožem", ispričao je za Blic mještanin. Dodaje da su uhićeni mladići i ubijeni 38-godišnjak bili problematični.

Majka je uvjerena da je njezin sin bio živ kada su ga premjestili na tržnicu. "Kada su ga nosili, pitali su se između sebe je li živ, oni su rekli da, disao je. Naš rođak je sudjelovao u ubojstvu, sin od moje kćeri. Izdao je svog ujaka i ostavio ga na tržnici da iskrvari", tvrdi majka.

Njezina kći ne može doći sebi. Izgubila je brata, a sina su joj odveli u zatvor.

U tijeku je obdukcija koja bi trebala otkriti točan uzrok smrti. Policija je potvrdila da je uhitila trojicu muškaraca i jednog maloljetnika.

Uhićena četvorka

"Više јavno tužiteljstvo u Pančevu poduzima radnje u postupku protiv trojice muškaraca N. V. (29), M. Ј. (22), M.Đ. (45), i prema maloljetniku (17), svi iz Debeljače, zbog sumnje da su kao pomagači izvršili kazneno djelo teško ubojstvo", navodi se u priopćenju tužiteljstva iz Srbije.

Policija je pronašla brojne dokaze koji upućuju da se zločin dogodio u kući jednog od osumnjičenih. "Sumnja se da je izbila svađa između pokojnog i osumnjičenih. Navodno, motiv svađe, a potom ubojstva, bio je sukob oko droge, odnosno tko koga 'cinkari' policiji. Prvo su posumnjali na drugog muškarca i počeli ga tući, ali onda su se svi okomili na Jožefa. Brutalno su ga mučili i tukli dok nije umro", tvrdi izvor za Kurir.

Osumnjičeni N.V. je navodno nedavno izašao iz zatvora gdje je služio kaznu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda. "Nekoliko njih je, koliko se sjećam, pretuklo jednog muškarca tada. Gurali su mu glavu u WC školjku, baš su bili brutalni", posvjedočio je mještanin sela kod Pančeva. Tereti ih se da su "na svirep način" ubili Jožefa u kući u ulici Lenjinova oko 21 sat početkom tjedna.

Nakon izlaska iz zatvora zaposlio se, ali je onda zbog krađe opet završio iza rešetaka.

Ubijeni navodno u posljednje vrijeme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

