Muškarac (77) optužen za teško ubojstvo supruge, procurio motiv monstruoznog zločina

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv Jose M. (77) za teško ubojstvo svoje supruge P. M. (76), stoji u priopćenju.

Tereti ga se da je suprugu ubio 26. travnja oko 18.30 u stanu u Livadićevoj ulici u kojem su živjeli. Prema optužnici Joso M. se tereti da je supruzi zadao više udaraca po glavi i tijelu, no prije no što ju je počeo tući, kako navodi Večernji, davio ju je plastičnim kablom, koji joj je stezao oko vrata, nakon čega ju je tavom izudarao po glavi.

Od zadobivenih ozljeda P. M. je na mjestu preminula. Motiv grozomornog ubojstva bila je patološka ljubomora Jose M. koji je bio uvjeren da ga supruga vara.

Nije optužen za femicid

Prije tog događaja nije prijavljivan za obiteljsko nasilje, pa je to možda razlog zašto nije optužen za femicid. Jer kada je uhićen i kada je protiv njega pokrenuta istraga bio je prijavljen za femicid, da bi na koncu bio optužen za teško ubojstvo bliske osobe koju je ranije zlostavljao, no ne i za femicid.

Kada je uhićen bio je pritvoren zbog od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a tužiteljstvo u optužnici traži da mu se istražni zatvor produži zbog opasnosti od ponavljanja djela.

