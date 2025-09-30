Hrvat uhićen jer je naručio likvidaciju u Njemačkoj? Muškarca izrešetali iz automobila
Upucani muškarac zadobio je teške ozljede opasne po život, ali je preživio zahvaljujući hitnoj operaciji
Njemačka policija nedavno je uhitila Hrvata (30) za kojeg se sumnja da je u veljači naručio ubojstvo 32-godišnjeg muškarca, izvijestio je Fenix u utorak.
Pretražili su mi i stan u Paderbornu, a dokazi koje su tamo pronašli dodatno su učvrstili njihove sumnje. Policija je u priopćenju 22. rujna istaknula da se osumnjičenik nalazi u istražnom zatvoru te da ga se tereti za poticanje na pokušaj ubojstva.
Upucan iz automobila u pokretu
Riječ je o propalom pokušaju likvidacije, u kojem je nepoznati počinitelj 16. veljače iz automobila u pokretu ispalio više hitaca na 32-godišnjaka na jednom privatnom posjedu. Zadobio je teške ozljede opasne po život, ali je preživio zahvaljujući hitnoj operaciji. Počinitelj je odmah pobjegao s mjesta zločina u vozilu svijetle boje, a svjedoci su naveli da su čuli pucnjeve.
Unatoč uhićenju, njemačka policija i dalje traži pomoć. Građane su zamolili da im se jave ako raspolažu dodatnim informacijama koje bi mogle rasvijetliti slučaj.
