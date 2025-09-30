Hrvat uhićen jer je naručio likvidaciju u Njemačkoj? Muškarca izrešetali iz automobila

Njemačka policija nedavno je uhitila Hrvata (30) za kojeg se sumnja da je u veljači naručio ubojstvo 32-godišnjeg muškarca, izvijestio je Fenix u utorak.

Pretražili su mi i stan u Paderbornu, a dokazi koje su tamo pronašli dodatno su učvrstili njihove sumnje. Policija je u priopćenju 22. rujna istaknula da se osumnjičenik nalazi u istražnom zatvoru te da ga se tereti za poticanje na pokušaj ubojstva.

Upucan iz automobila u pokretu

Riječ je o propalom pokušaju likvidacije, u kojem je nepoznati počinitelj 16. veljače iz automobila u pokretu ispalio više hitaca na 32-godišnjaka na jednom privatnom posjedu. Zadobio je teške ozljede opasne po život, ali je preživio zahvaljujući hitnoj operaciji. Počinitelj je odmah pobjegao s mjesta zločina u vozilu svijetle boje, a svjedoci su naveli da su čuli pucnjeve.

Unatoč uhićenju, njemačka policija i dalje traži pomoć. Građane su zamolili da im se jave ako raspolažu dodatnim informacijama koje bi mogle rasvijetliti slučaj.

