MUŠKARAC PRONAĐEN MRTAV /

Münchenom odjekuju eksplozije, čula se i pucnjava. Na terenu specijalci: 'Izbjegavajte to područje'

Münchenom odjekuju eksplozije, čula se i pucnjava. Na terenu specijalci: 'Izbjegavajte to područje'
×
Foto:

Vjeruje se da će obližnje osnovna i srednja škola ostati zatvorene dok istraga ne završi

1.10.2025.
8:32
Dunja Stanković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija i specijalci izašli su na teren nakon što je u Münchenu jutros odjeknulo više eksplozija, a čula se i pucnjava. Jedan muškarac je pronađen mrtav, dok je najmanje jedna osoba zadobila ozljede od vatrenog oružja, navodi Bild. 

Vjeruje se da je muškarac postavio eksploziv u kući svojih roditelja u blizini jezera Lerchenauer, zapalio ju, a zatim sebi oduzeo život. 

Na teren su izašli i stručnjaci za deaktiviranje bombi te snage Odjela za ubojstva, kao i vatrogasci. Policija je upozorila na zatvaranje prometa i građane zamolila da izbjegavaju to područje. 

U visinu se izdiže ogroman oblak dima koji je vidljiv s velike udaljenosti.

Incident se dogodio u Lerchenauer  Straße na sjeveru  Münchena. Policija je ogradila velike područje i savjetuje stanovnicima da idu zaobilaznim pravcima. 

Vjeruje se da će obližnje osnovna i srednja škola ostati zatvorene dok istraga ne završi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krvavi tjedan u Siriji: 700 mrtvih, pucnjava ne prestaje unatoč objavi primirja

NjemačkaEksplozije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MUŠKARAC PRONAĐEN MRTAV /
Münchenom odjekuju eksplozije, čula se i pucnjava. Na terenu specijalci: 'Izbjegavajte to područje'