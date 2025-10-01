Münchenom odjekuju eksplozije, čula se i pucnjava. Na terenu specijalci: 'Izbjegavajte to područje'
Vjeruje se da će obližnje osnovna i srednja škola ostati zatvorene dok istraga ne završi
Policija i specijalci izašli su na teren nakon što je u Münchenu jutros odjeknulo više eksplozija, a čula se i pucnjava. Jedan muškarac je pronađen mrtav, dok je najmanje jedna osoba zadobila ozljede od vatrenog oružja, navodi Bild.
Vjeruje se da je muškarac postavio eksploziv u kući svojih roditelja u blizini jezera Lerchenauer, zapalio ju, a zatim sebi oduzeo život.
Na teren su izašli i stručnjaci za deaktiviranje bombi te snage Odjela za ubojstva, kao i vatrogasci. Policija je upozorila na zatvaranje prometa i građane zamolila da izbjegavaju to područje.
U visinu se izdiže ogroman oblak dima koji je vidljiv s velike udaljenosti.
Incident se dogodio u Lerchenauer Straße na sjeveru Münchena. Policija je ogradila velike područje i savjetuje stanovnicima da idu zaobilaznim pravcima.
