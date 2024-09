Brutalne metode Mossada: Hamasovca udarali elektrošokovima pa ga ugušili

Niz eksplozija pejdžera, mobilnih radio stanica, računala, laptopa i drugih uređaja u Libanonu iznenadio je cijeli svijet.

Naprave su koristili pripadnici Hezbolaha, kojeg Izrael, ali i SAD i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Ova serija tehnološki sofisticiranih napada sasvim je sigurno dugo pripremana i planirana, s obzirom na to da su sve naprave eksplodirale u isto vrijeme.

Agencija koja sve zna i sve može saznati

Početkom siječnja 2010. desetak državljana Velike Britanije stiglo je u hotel u središtu Dubaija kako bi se, po njihovim riječima, "pripremili za poslovni sastanak". To nije bilo neobično, budući da je Dubai, kao i sami Ujedinjeni Arapski Emirati, domaćin velikom broju seminara, sajmova i poslovnih sastanaka cijele godine, a također je jedno od glavnih poslovnih središta Bliskog istoka.

Nekoliko dana kasnije, 12. siječnja, Britancima se pridružilo nekoliko kolega iz Irske. Konačno, 15. siječnja grupi su se pridružili kolege iz Francuske, Njemačke i Australije. Seminar je tako mogao i započeti, samo što nikakav seminar nije bio ni planiran - u njemu su sudjelovali agenti i operativci izraelskog Mossada, koji su u Dubai stigli s putovnicama britanskih državljana s ukradenim identitetom ili potpuno krivotvorenim dokumentima. Isto je vrijedilo i za 'Irce', dok se sada vjeruje da su 'Francuzi' zapravo bili dvojni građani Izraela i Francuske. Tim Mossada od čak 26 operativaca imao je zadatak locirati, identificirati i likvidirati 'visokovrijednu metu' - visokopozicioniranog člana organizacije Hamas.

Mahmoud al-Mabhouh je u to vrijeme bio jedan od čelnika Hamasa, te osnivač i zapovjednik 'Brigade Al-Qassam' (Ezzedeen Al-Qassam), posebnog vojnog krila organizacije. Formirane 1991. godine, 'Brigade Al-Qassam' bile su 1990-ih jedan od ključnih čimbenika u sprječavanju provedbe "Sporazuma iz Osla", niz sporazuma koje su 1993. potpisali izraelski premijer Yitzhak Rabin i tadašnji palestinski vođa Yasser Arafat, uz posredovanje američkog predsjednika Billa Clintona i međunarodne zajednice. 'Palestinski mirovni proces', kako je sporazum popularno poznat, na kraju je bio neuspješan. S druge strane, Mossad je stavio Mahmuda al-Mabhouha na 'listu najtraženijih' zbog ranijeg događaja iz 1989. godine, kada su ubijena dva izraelska vojnika, Avi Sasportas i Ilan Saadon. Ovaj čin se smatra jednim od prvih ubojstava iza kojih stoji Hamas.

Sam Mahmoud ubijen je u svojoj hotelskoj sobi 19. siječnja 2010. godine, a međunarodna istraga je utvrdila da je prvo onesposobljen strujnim udarom, a potom i ugušen jastukom. Kasnije je utvrđeno da je vjerojatno i zadavljen nakon nekoliko vrlo jakih elektrošokova, za što je bio potreban 'veliki uređaj, puno veći od ručnih uređaja slične namjene'. Također, utvrđeno je da je Mahmud prije atentata duže vrijeme praćen preko svog mobitela i laptopa, te da su operativci Mossada najvjerojatnije imali 'klonove' tih uređaja, dapače, mogli su pratiti sve elektroničke komunikacije kao da su imao 'originalne' Mahmudove uređaje. Tada su i francuski mediji objavili informaciju da Mossad ima posebno stvoren 'zapovjedni centar' u Parizu, odakle se upravlja ovom operacijom. Sve operativce Mossada snimile su sigurnosne kamere hotela, a za jedanaestoricom je raspisana crvena Interpolova tjeralica. Iako su neki potencijalni osumnjičenici za krivotvorenje njemačkih putovnica nedugo zatim uhićeni u zračnoj luci u Varšavi, nitko od 26 operativaca do danas nije uhićen, a povremeno se nagađalo da neki od njih danas žive i rade u UAE s novi identiteti, dok su se ostali vratili 'starom poslu' u Izraelu.

Lažne putovnice

Nije čak ni bilo prvi put da su se operativci Mossada koristili lažnim putovnicama - štoviše, krivotvoreni dokumenti jedan su od 'potpisa' agencije. To, naravno, ne znači da druge obavještajne službe nisu sklone krađi identiteta, odnosno stvaranju potpuno lažnih osoba. Često se ti dokumenti izrađuju na istim strojevima i u istim procesima kao i svi drugi dokumenti građana, te ih je vrlo teško otkriti bez međunarodne pomoći drugih agencija.

Kada je vijest o neuspjelom atentatu stigla do jordanskog kralja Husseina, on je zaprijetio prekidom diplomatskih odnosa s Izraelom ako Tel Aviv ne dostavi protuotrov. Tadašnji (i sadašnji) premijer Izraela Benjamin Netanyahu je to odbio, ali je nakon pritiska Bijele kuće i osobnog angažmana predsjednika Clintona ipak pristao poslati dozu protuotrova u Amman. Kasnije se pokazalo da su dvojica operativaca Mossada zapravo bila na tajnoj misiji, koju su osobno odobrili Netanyahu i njegov unutarnji kabinet. Što se tiče otrova, uređaj koji je izgledao kao 'svemirska puška' bio je neka vrsta elektroničkog sklopa koji je od inertnih kemijskih komponenti stvarao opasni otrov. Vjeruje se da je sam otrov bio neka verzija fentanila, najvjerojatnije levofentanila , iznimno opasan spoj koji je sto puta jači od morfija, a ovaj pokušaj atentata smatra se jednim od rijetkih dokazanih slučajeva državno sponzoriranog kemijskog napada u modernoj povijesti.

