Kvalifikacije dale odgovor, ovo su ključne stvari koje odlučuju o prvaku Formule 1

Kvalifikacije za Veliku nagradu Abu Dhabija postavile su savršenu pozornicu za jednu od najdramatičnijih završnica sezone u povijesti Formule 1. Sva tri kandidata za naslov svjetskog prvaka startat će s prve tri pozicije, a napetost uoči nedjeljne utrke dosegnula je vrhunac. Max Verstappen osigurao je ključnu prednost, no borba za titulu daleko je od gotove.

Što se dogodilo u kvalifikacijama?

Max Verstappen iz Red Bull Racinga odvozio je dominantan krug i osvojio pole position, stavljajući pritisak na svoje rivale. Odmah iza njega, na drugom i trećem mjestu, smjestili su se vozači McLarena – Lando Norris i Oscar Piastri. To znači da će se trojica glavnih pretendenata na naslov naći jedan do drugoga na samom startu utrke.

Jedan od ključnih trenutaka kvalifikacija bio je timski rad unutar Red Bulla, gdje je Yuki Tsunoda pružio Verstappenu ključnu zavjetrinu (tow) na ravnom dijelu staze, što je Nizozemcu pomoglo da osigura najbrže vrijeme. S druge strane, dan je bio katastrofalan za sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona, koji je u svom Ferrariju ispao već u prvoj kvalifikacijskoj rundi (Q1) i utrku će započeti tek sa 16. mjesta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pet najvažnijih zaključaka

Verstappenova ključna prednost: Pole position na stazi Yas Marina povijesno je od ogromne važnosti. Na posljednjih deset utrka ovdje, pobjednik je uvijek startao s prve pozicije. Verstappen si je time dao najbolju moguću priliku za kontrolu utrke.

McLarenova dvostruka prijetnja: S Norrisom na drugom i Piastrijem na trećem mjestu, McLaren ima stratešku prednost. Mogu koristiti oba bolida kako bi izvršili pritisak na Verstappena i pomogli Norrisu, koji je vodeći u poretku, da osigura naslov.

Hamiltonov crni niz se nastavlja: Treće uzastopno ispadanje u Q1 za Lewisa Hamiltona šokantan je rezultat za vozača njegovog kalibra. Njegova frustracija bila je očita, a izjavio je da osjeća "nepodnošljivu količinu bijesa i ljutnje".

Timski rad kao odlučujući faktor: Tsunodina pomoć Verstappenu pokazala je koliko je strategija bitna. Ta je suradnja Red Bullu donijela presudnu prednost nad McLarenom u borbi za startnu poziciju.

Gusta konkurencija u sredini poretka: Iza vodeće trojke, vozači poput Georgea Russella (P4), Charlesa Leclerca (P5) i Fernanda Alonsa (P6) pokazali su sjajnu formu, što obećava žestoku borbu za bodove i potencijalno postolje.

Kako će rezultati utjecati na utrku?

Nedjeljna utrka bit će pravi triler. S Verstappenom na čelu i Norrisom odmah iza njega, prvi zavoj bit će od presudne važnosti. Verstappen je izjavio da "nema što izgubiti" i da će napadati od samog početka, dok Norris zna da mu je za osiguranje prvog naslova prvaka svijeta dovoljan plasman na postolje, neovisno o rezultatu rivala.

McLaren će vjerojatno koristiti Piastrija kako bi strateški zaštitio Norrisa ili napao Verstappena. S druge strane, Verstappen se nada da će se iza njega stvoriti gužva koja bi mogla naštetiti Norrisovim planovima. Za Norrisa, koji vodi s 12 bodova prednosti, ključno će biti izbjeći incidente i održati poziciju unutar prva tri.

Sprema nam se nezaboravna završnica sezone Formule 1, u kojoj će odlučivati strategija, hrabrost i mirnoća pod golemim pritiskom. Jedna pogreška može promijeniti sve.

POGLEDAJTE VIDEO: Sulić otkrio nepoznate detalje o odnosu s Červarom