Borba protiv smrada: Zauvijek uklonite neugodne mirise iz kuhinje jednostavnom metodom

Ako vam se događa da uđete u kuhinju i odmah napravite grimasu zbog neugodnog mirisa, problem možda nije u onome što ste bacili, već u mjestu gdje to držite. Prema pisanju portala Express, neugodni mirisi iz kante za smeće mogu se pojaviti iznenada, a situacija postaje znatno gora kada je kanta izložena toplini.

Stručnjaci su podijelili nekoliko ključnih savjeta kako održati svježinu u kuhinji, a većina ih se svodi na pravilno održavanje i strateško pozicioniranje kante.

Temeljito čišćenje je prvi korak

Prije nego što razmislite o premještanju kante za smeće, organizacija za zaštitu potrošača Which? savjetuje da zavirite u njezinu unutrašnjost. Čak i ako koristite vrećice, tekućine često iscure na dno i uzrokuju dugotrajne probleme.

Najjednostavniji način za temeljito pranje kante je korištenje vrtnog crijeva na otvorenom. Međutim, ako živite u stanu ili nemate dvorište, kantu možete oprati pod tušem ili u kadi. Za dezinfekciju i uklanjanje bakterija koje uzrokuju smrad, koristite antibakterijski sprej ili razrijeđenu otopinu izbjeljivača. Nakon pranja, kantu dobro osušite prije nego što u nju stavite novu vrećicu.

Lokacija kante za smeće je ključna

Nakon što je kanta blistavo čista, dobro razmislite kamo ćete je vratiti. Mnogi ljudi drže kante blizu prozora ili balkonskih vrata zbog "prozračivanja", no to može biti kontraproduktivno ako je mjesto osunčano.

Stručnjaci upozoravaju: "Sada kada je kanta čista, razmislite o tome da je maknete s izravne sunčeve svjetlosti ako ste je tamo inače držali. Odabir hladnijeg dijela kuhinje usporit će proces raspadanja otpada, čime se smanjuje intenzitet mirisa i vjerojatnost pojave crva ili mušica".

Toplina ubrzava fermentaciju ostataka hrane, stoga je sjenoviti kutak ili unutrašnjost kuhinjskog ormarića (pod uvjetom da je ormarić čist i suh) puno bolja opcija.

Tajni saveznici u borbi protiv smrada

Osim redovitog pranja i pametnog pozicioniranja, postoje i preventivne mjere koje možete poduzeti. Preporuka je posuti dno kante (ispod vrećice) sodom bikarbonom. Ovaj jeftini sastojak poznat je po svojoj sposobnosti neutraliziranja kiselina i apsorpcije neugodnih mirisa.

Ako imate kućnog ljubimca, imate još jedan as u rukavu. Pijesak za mačke izvrsna je alternativa sodi bikarboni jer je dizajniran upravo za upijanje vlage i neutralizaciju mirisa.

Važnost odvajanja biootpada

U mnogim dijelovima Europe odvajanje otpada postalo je standard, no ako još uvijek bacate ostatke hrane u miješani komunalni otpad, vrijeme je za promjenu navika.

Stručnjaci savjetuju nabavku manje, zasebne kante isključivo za biootpad. Budući da je takva kanta manjeg volumena, prisiljeni ste je prazniti mnogo češće nego veliku kantu za smeće. To znači da se ostaci hrane, koji su glavni uzročnici smrada i privlačenja muha, neće dugo zadržavati u vašem domu.

Primjenom ovih jednostavnih savjeta – odvajanjem hrane, korištenjem sode bikarbone i micanjem kante sa sunca – vaša kuhinja može ponovno postati ugodno mjesto za boravak, bez nepoželjnih mirisa.

