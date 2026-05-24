Morski pas napao muškarca (39) dok je lovio ribu: Preminuo od stravičnih ozljeda glave

Muškarac (39) umro je nakon što ga je u nedjelju napao morski pas dok je pecao na Velikom koraljnom grebenu, rekla je policija, što je drugi fatalni napad morskog psa u Australiji ovaj mjesec.

On je bio jedna od četiri osobe koje su se uputile sa sedam metara dugačkim brodom prema Kennedy Shoalu, plitkom grebenu oko 45 kilometara od obale savezne države Queensland na sjeveroistoku Australije, rekla je novinarima inspektorica policije Queenslanda, Elaine Burns.

"Vjerujemo da je muškarac lovio ribu podvodnom puškom kad je napadnut te je umro od teško zadobivenih ozljeda glave", rekla je. "Iz vode ga je izvadila druga osoba koja je bila s njim u vodi u vrijeme napada."

Brodu je trebalo duže od sat vremena da dođe na obalu nakon što je pozvana hitna služba, rekla je Burns. Dodala je da još nije jasno koji tip morskog psa je napao muškarca i da nitko drugi nije ozlijeđen u napadu.

20 napada morskih pasa godišnje

Ovaj je napad uslijedio nakon što je morski pas 16. svibnja usmrtio 38-godišnjaka kraj Pertha u zapadnoj Australiji.

Svake godine dogodi se oko 20 napada morskih pasa u Australiji, no većina nije fatalna, prema podacima konzervatorskih grupa. Puno više ljudi se utopi na australskim plažama.