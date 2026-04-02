Ribari u bračkom kanalu ulovili giganta Jadrana pa oduševili toplom ljudskom gestom

Na Facebook stranici Živi svijet Jadranskog mora anonimni član objavio je spektakularne fotografije ulova ribara u bračkom kanalu. Naime, ribari su u svojoj mreži izvukli glavonju, vrstu morskog psa, no umjesto da ga zadrže, odlučili su ga pažljivo vratiti u more, piše Dalmacija Danas.

Ribari su bliski susret s golemim morskim psom dokumentirali fotografijama, ali su životinju odmah pustili, osiguravši joj povratak u njen prirodni okoliš. Ovi ribari pokazali su koliko je važno imati odgovoran pristup i poštovanje prema moru i njegovim stanovnicima. Snimku puštanja u more možete pogledati OVDJE.

"Način kako su ribari ovo riješili je vrijedno pažnje", napisao je u komentaru Facebook objave poznati stručnjak za morski svijet, zaposlen na Institutu za oceanografiju u Splitu, Pero Ugarković.

Glavonja je strogo zaštićena vrsta

Morski pas glavonja (Hexanchus griseus), poznat i kao pas šestoškrgaš, jedna je od najvećih i najzanimljivijih vrsta morskih pasa u Jadranu i svjetskim morima. Prepoznatljiv je po zdepastom tijelu, širokoj glavi i samo jednoj leđnoj peraji smještenoj blizu repa. Za razliku od većine morskih pasa koji imaju pet, glavonja ima šest pari škržnih otvora, što je primitivna značajka naslijeđena od drevnih predaka. Može narasti do pet metara duljine i težiti preko 500 kilograma.

Riječ je o dubokomorskoj vrsti koja obično obitava na dubinama većim od 900 metara. U plića mora zalazi rijetko, obično noću radi hranjenja ili zbog bolesti te dezorijentacije.

Iako izgleda zastrašujuće zbog svoje veličine, glavonja se smatra bezopasnim za ljude jer obitava u dubinama gdje nema kontakta s kupačima. Do danas nije zabilježen nijedan ničim izazvan napad na čovjeka. U Hrvatskoj je on strogo zaštićena vrsta, što znači da se namjerni ulov, uznemiravanje ili ubijanje strogo kažnjavaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Morski pas napada tunu pa brod Antona Roce