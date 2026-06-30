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POKRENUTA ISTRAGA /

Policija pronašla tijelo izbodenog mladića (22) u Londonu, u tijeku velika potraga

Policija pronašla tijelo izbodenog mladića (22) u Londonu, u tijeku velika potraga
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Foto: Stanislav Halcin/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Mladić je, unatoč naporima hitnih službi, preminuo na mjestu događaja

30.6.2026.
17:46
danas.hr
Stanislav Halcin/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Policija u Londonu pokrenula je istragu o ubojstvu nakon što je u noći s ponedjeljka na utorak pronađeno tijelo 22-godišnjaka za kojeg se sumnja da je izboden nožem. Policija je pozvana u utorak ujutro, u 1.47 sati, na intervenciju na raskrižju Bath Roada i Great Southwest Roada u četvrti Hounslo javlja Sky News.

Na mjesto događaja je uz policiji izašla i hitna pomoć. Mladić je, unatoč naporima hitnih službi, preminuo na mjestu događaja. Policija još uvijek traga za počiniteljem. Okolne ceste zatvorene su za promet, a policija je ogradila šire područje radi provođenja očevida.

"Provodimo intenzivne izvide. Pojačali smo policijske ophodnje na tom području i pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije ili su zbog nečega zabrinuti da se obrate našim službenicima", stoji u priopćenju policije.

Iz policije su dodali kako bi se svaka informacija, ma koliko se činila nevažnom, mogla pokazati presudnom. Obaviještena je i obitelj ubijenog mladića kojoj je pružena stručna pomoć i podrška posebno obučenih policijskih službenika.

LondonNapadUbojstvoIzboden Nožem
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