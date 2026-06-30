Britanski odvjetnik bori se protiv izručenja Hrvatskoj: 'Žele me strpati u zatvor!'

Ugledni britanski odvjetnik Marc Brittain vodi pravnu bitku kako bi izbjegao izručenje Hrvatskoj, gdje ga čeka kazneni postupak zbog optužbi za obiteljsko nasilje. Optužen je da je pokušao udaviti bivšu suprugu Tamaru Katavić. Brittain sve optužbe odbacuje te tvrdi da je žrtva lažnih prijava usred dugotrajnog i žestokog razvoda, piše Independent.

Brittain (65), stručnjak za trgovačko i kancelarsko pravo iz londonskog Chiswicka, i Katavić bili su u braku 15 godina te imaju jednog sina. Nakon raspada braka 2021. godine, između bivših supružnika pokrenut je niz sudskih postupaka u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, koji obuhvaćaju sporove oko imovine, alimentacije i kaznene prijave.

Najozbiljniji dio spora odnosi se na optužbe hrvatskog pravosuđa da je Brittain tijekom braka počinio više djela obiteljskog nasilja, uključujući pokušaj davljenja supruge. Zbog toga Hrvatska traži njegovo izručenje. Na ročištu pred Visokim sudom u Londonu Brittain se branio bez odvjetnika, tvrdeći da nije počinio nijedno kazneno djelo. Za bivšu suprugu rekao je da je "lažljivica" i "psihopatkinja", dodajući kako ga hrvatske vlasti žele poslati u zatvor.

'Bio sam iznenađen kad su me uhitili'

"Žele me strpati u zatvor na tri godine za nešto što nisam učinio. Ne veselim se tri godine u hrvatskom zatvoru“, rekao je sudu. Prema njegovim tvrdnjama, njihov brak bio je turbulentan, uz više prekida i policijskih intervencija zbog svađa. Tvrdi da je u prosincu 2021. godine, nakon povratka kući u Hrvatskoj, otkrio kako je s njegova bankovnog računa nestalo oko 85.000 funti. Dio je bio kredit za oporavak nakon pandemije i prihodi od najma nekretnine u Londonu. Priznao je da je zbog toga bio ljut i da je prijetio kako će uništiti odjeću supruge, ali tvrdi da je nije fizički napao.

"Bio sam potpuno iznenađen kada me policija iste večeri uhitila zbog optužbe da sam je pokušao zadaviti", izjavio je Brittain, dodajući kako liječnički pregled, prema njegovim riječima, nije pokazao nikakve ozljede na vratu njegove supruge.

Nakon uhićenja nekoliko je dana proveo u pritvoru, a putovnica mu je bila oduzeta sedam mjeseci. Brittain također tvrdi da je tijekom postupka doznao kako je njegova bivša supruga vodila "dvostruki život", imala druge veze i obavljala posao za koji nije znao. Osim toga, pred britanskim sudovima pokušava vratiti navodnih 85.000 funti za koje tvrdi da su mu nezakonito uzete.

'Prijetio da će zapaliti kuću'

S druge strane, Tamara Katavić, koja se na ročište uključila videovezom iz okolice Rovinja, odbacila je sve njegove optužbe i ostala pri tvrdnjama da je tijekom braka bila žrtva nasilja.

"Pokušao me zadaviti. Bio je nasilan prema meni, bacao je odjeću po kući i prijetio da će zapaliti kuću", rekla je sudu. Naglasila je da nije ukrala novac, već da su sredstva prebacivana na njezin račun uz Brittainovo znanje te korištena za obiteljske troškove ili su mu vraćena. Tvrdi i da je tijekom cijelog braka suprug u potpunosti kontrolirao obiteljske financije.

Prema njezinim riječima, nije smjela raditi, ovisila je o prihodima od najma svojih nekretnina te joj Brittain duguje oko 60.000 funti za alimentaciju. Sudac Morris odbio je Brittainov zahtjev za uvid u neredigirane bankovne izvode bivše supruge te privremeno obustavio njegov građanski zahtjev za povrat novca dok se ne dovrše postupci pred obiteljskim sudom.

"Obje strane iznose iznimno ozbiljne optužbe za laži, prijevaru i obmanu. Odnosi između njih očito su izrazito narušeni", zaključio je sudac.

Istodobno se pred sudom u Westminsteru vodi postupak o zahtjevu Hrvatske za Brittainovo izručenje. Njegova obrana tvrdi da pati od ozbiljne srčane bolesti te da bi izručenje predstavljalo ozbiljan rizik za njegovo zdravlje. O konačnoj odluci sud će odlučiti na jednom od idućih ročišta.