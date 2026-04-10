Žena skočila s mosta zbog nasilnog supruga, on osuđen za ubojstvo: 'Nemilosrdno je iskorištavao njenu ranjivost'

Lee Milne (40) osuđen je na osam godina zatvora za ubojstvo iz nehaja nakon što je njegova supruga skočila s mosta. Kimberly Milne (28) preminula je u srpnju 2023. godine nakon što ju je na autocesti u Dundeeju udarilo više vozila. Bio je to prvi takav kazneni postupak u Škotskoj.

Nakon izlaska na slobodu Milne će biti pod nadzorom još tri godine. "Vaši postupci doveli su Kimberly Milne do takvog očaja da se popela preko ograde cestovnog mosta i skočila u smrt", poručila mu je sutkinja prilikom izricanja presude.

Upisan u registar seksualnih prijestupnika

Dodala je kako je pročitala izjave obitelji Kimberly Milne koja ju je opisala "jednu u milijun", voljenu kćer, sestru i tetu. "Ništa što danas mogu reći ili učiniti neće je vratiti niti ublažiti njihovu tugu", poručila je sutkinja.

Tijekom suđenja otkriveno je da je Milne 2024. godine osuđen za seksualno zlostavljanje dvojice dječaka, zbog čega je upisan u registar seksualnih prijestupnika.

Suprug ju je sustavno zlostavljao

Par je vezu započeo krajem 2021., a vjenčali su se u rujnu 2022. godine. Zlostavljanje je počelo na početku veze, a nastavilo se sve do Kimberlyne smrti. Milne ju je gušio, udarao, čupao ju je za kosu i vrijeđao je.

"Lee i ja bili smo kod njega doma i provjeravao mi je mobitel. Vidio je poruke drugih muškaraca otprije nego što smo bili zajedno. Poludio je i počeo vikati i psovati me", ispričala je Kimberly policiji prije smrti.

U jednom drugom incidentu Milne ju je povukao za kosu i srušio na pod, a nakon toga se ispričao i tvrdio da on nije takav tip. Krajem 2022. godine Kimberly je otkrila da ju suprug vara. Kada ga je suočila s tim, pobjesnio je i udario ju je u glavu.

'Kim je otišla'

U noći njezine smrti, jedna žena je primijetila par kako se svađa, muškarac je ženu pritiskao uza zid. "Bila je sklupčana, prestrašena. Nije puno toga radila. Nije ni mogla. Nije se činilo da mu uzvraća djelovala je previše uplašeno", ispričala je svjedokinja.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

Lee Milne, 40, has been jailed for eight years after his wife Kimberly Milne, 28, jumped to her death from an A90 motorway bridge in Dundee.



She endured 18 months of physical assaults, coercion and controlling behaviour before the tragedy on July 27, 2023.… pic.twitter.com/4yBYFroonz — G R I F T Y (@GriftReport) April 10, 2026

Na sudu je pročitana i izjava Kimberlyne majke, Lynne Bruce, koja je opisala kako se Milne pojavio na njezinim vratima jutro nakon tragedije. "Probudio me Lee. Kad sam otvorila, rekao je nešto kao 'Kim je otišla'. Nisam shvaćala o čemu govori. Rekao je da je Kim zgrabila volan i slupala auto. Onda je rekao da je otrčala na most i da je on trčao za njom. Pokušao ju je uhvatiti za ruke, a ona ga je pogledala, odmahnula glavom i skočila", stoji u izjavi.

'Nikada nije preuzeo odgovornost'

Detektiv koji je vodio istragu rekao je da mu je drago da je Milne "iza rešetaka, gdje mu je i mjesto".

"On je nasilnik koji je Kimberly izlagao emocionalnom i fizičkom nasilju te prisilnoj kontroli. Svjedočenja i snimke nadzornih kamera stvorili su sliku prilično užasnog obiteljskog zlostavljanja. Svjedoci su ga opisali kao vrlo agresivnog i bilo je očito da ga se Kimberly bojala. Nikada nije u potpunosti preuzeo odgovornost za svoje postupke, već je pokušao svaliti krivnju na Kimberlynu ranjivost", izjavio je detektiv.

'Ovaj slučaj je prekretnica'

Škotsko državno tužiteljstvo (COPFS) priopćilo je da je slučaj Kimberly Milne bio "prekretnica".

"Ovaj kazneni progon bavio se složenim pitanjem - može li partner biti kazneno odgovoran za smrt žrtve koja si je oduzela život nakon dugotrajnog obiteljskog nasilja? Lee Milne je fizički i psihički zlostavljao Kimberly, a naši dokazi pokazali su da je to zlostavljanje bilo značajan čimbenik koji je doprinio njezinoj smrti. On je namjerno i nemilosrdno iskorištavao Kimberlynu ranjivost, što ga čini krivim za njezinu odluku da si oduzme život", izjavila je pravna direktorica COPFS-a Laura Buchan.

