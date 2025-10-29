Sportaš (16) umro na mjestu, brat blizanac bori se za život: Slavili su zlatnu medalju

Lazar P. (16), mladi džudist džudo kluba Partizan iz Srbije, umro je u srijedu ujutro u teškoj prometnoj nesreći na autocesti Novi-Sad Beograd, javlja Kurir.rs.

Kombi koji je prevozio mlade sportaše iz Budimpešte u Beograd oko 3.30 sati iz zasad nepoznatih razloga sletio je i prevrnuo se. Lazar je od siline udara umro na mjestu, dok su ozljede zadobila sedmorica dječaka, među njima i Lazarov brat blizanac Luka, kao i 43-godišnji vozač S.S.

Sugovornik Kurira pojasnio je da su se sportaši vraćali s natjecanja koje se održalo u azerbejdažnskom Bakuu. "Na putanje su išli avionom, ali iz Budimpešte, dok su iz Beograda do Budimpešte imali organizirani prijevoz kombijem. Sportaši su u utorak sletjeli u Budimpeštu pa kombijem krenuli prema Beogradu".

"Nažalost, iz zasad nepoznatih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom. Sletjeli su s puta, probili zaštitnu ogradu i upali u kanal. Pored Lazara bio je i njegov brat blizanac Luka, koji je prije tri dana uzeo zlatnu medalju - najsjajnije odličje na natjecanju u Bakuu", dodao je sugovornik.

Oglasio se Partizan

Partizan se nakon nesreće oglasio na društvenim mrežama. "Duboko nas je potresla tragična vijest o prometnoj nesreći u kojoj je ugašen mladi život djeteta iz Džudo kluba Partizan. U ovim teškim trenucima, cijela obitelj Partizana tuguje s obitelji nastradalog dječaka", stoji u objavi.

"Upućujemo najiskreniju sućut njegovom najmilijima i iskrenu podršku svima koji su ozlijeđeni", dodaju iz kluba.

Otac u suzama stigao na lice mjesta

Poznanike je šokirala stravična nesreća: "Slavili su zlato, radovali su se i s ponosom se vraćali kućama. Nažalost, onda se desila tragedija i to praktički na kućnom pragu".

Mjesto stravične nesreće posjetio je i otac dječaka, koji je u razgovoru za medije kroz suze kazao je da mu je jedan sin poginuo, dok se liječnici bore za život drugog.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti tragedije, a dežurni tužitelj naredio je da se tijelo dječaka pošalje na obdukciju, a kombi na izvanredni tehnički pregled.

