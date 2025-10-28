BMW-om probili zid staračkog doma: Objavljeni detalji, jurili su šokantnom brzinom

Sam Asgari-Tabar (21) i Reece Parish (21) iz Velike Britanije u srpnju su ukradenim BMW-om udarili u dom za starije i nemoćne osobe u Sunderlandu, a na sudu u ponedjeljak otkrivena je rekonstrukcija stravične prometne nesreće.

The Sun je objavio da su dvojica 21-godišnjaka 10. srpnja oko 21.20 sati automobil u Newcastleu odvezli na probnu vožnju, a potom ga ukrali dok prodavačica još uvijek bila unutra.

Ubrzo je krenula policijska potjera, a BMW, za čijim volanom je bio Asgari-Tabar, u jednom trenutku jurio je šokantnom brzinom od čak 160 kilometara na sat.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uznemirujuća snimka

Postoji uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako vozilo juri prema domu, u kojem inače boravi oko 60 stanara. Udara u rub travnjaka, leti kroz zrak i zabija se u zgradu.

Od siline sudara, na bočnoj strani doma ostala je ogromna rupa. Namještaj se razbio i prevrnuo, a cigle i krhotine stakla prekrile su tlo. Vozač je ubrzo uhićen na licu mjesta, dok je Parish pobjegao, ali su ga policajci kasnije priveli.

Moment thugs plough stolen BMW into care home killing two elderly women https://t.co/GTBgGis2lL — The Sun (@TheSun) October 27, 2025

U bolnici je završilo osam stanara, a jedna od njih bila je i 94-godišnja žena koja je slomila kralješke. Zbog teške ozljede mjesecima je bila u bolnici i morala je nositi ortopedski steznik. Nastala je i značajna materijalna šteta te se vjeruje da će popravak zgrade koštati gotovo 300 tisuća eura.

Policija je dan nakon objavila stravičnu vijest - poginule su dvije žene, jedna u osamdesetim, a druga u devedesetim godinama. Međutim, BBC podsjeća da je istraga utvrdila da njihove smrti nisu bile povezane s prometnom nesrećom.

Značajna zatvorska kazna

Sudac Stephen Earl najavio je da 21-godišnjake čeka značajna zatvorska kazna, a točnu presudu izreći će im 11. studenog. Podsjetimo, Parish je ranije priznao krivnju za krađu automobila, ali negirao je optužbu za otmicu prodavačice.

Two elderly women died after a stolen BMW crashed into Highcliffe Care Home in Sunderland following a police chase.



Eight other residents were hospitalised. Two men arrested on suspicion of manslaughter. #Sunderland #CareHomeCrash pic.twitter.com/8Z8IknmbfX — BPI News (@BPINewsOrg) July 11, 2025

Asgari-Tabar je pak prethodno priznao pljačku i nanošenje teških ozljeda opasnom vožnjom. Otkrilo se i da je u trenutku nesreće bio pod uvjetnom kaznom koju mu je sud izrekao u svibnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula