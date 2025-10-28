STRAŠNA NESREĆA /

BMW-om probili zid staračkog doma: Objavljeni detalji, jurili su šokantnom brzinom

Foto: Profimedia

U bolnici je završilo osam stanara, a jedna od njih bila je i 94-godišnja žena koja je slomila kralješke

28.10.2025.
10:22
Erik Sečić
Sam Asgari-Tabar (21) i Reece Parish (21) iz Velike Britanije u srpnju su ukradenim BMW-om udarili u dom za starije i nemoćne osobe u Sunderlandu, a na sudu u ponedjeljak otkrivena je rekonstrukcija stravične prometne nesreće.

The Sun je objavio da su dvojica 21-godišnjaka 10. srpnja oko 21.20 sati automobil u Newcastleu odvezli na probnu vožnju, a potom ga ukrali dok prodavačica još uvijek bila unutra. 

Ubrzo je krenula policijska potjera, a BMW, za čijim volanom je bio Asgari-Tabar, u jednom trenutku jurio je šokantnom brzinom od čak 160 kilometara na sat. 

Uznemirujuća snimka 

Postoji uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako vozilo juri prema domu, u kojem inače boravi oko 60 stanara. Udara u rub travnjaka, leti kroz zrak i zabija se u zgradu. 

Od siline sudara, na bočnoj strani doma ostala je ogromna rupa. Namještaj se razbio i prevrnuo, a cigle i krhotine stakla prekrile su tlo. Vozač je ubrzo uhićen na licu mjesta, dok je Parish pobjegao, ali su ga policajci kasnije priveli. 

U bolnici je završilo osam stanara, a jedna od njih bila je i 94-godišnja žena koja je slomila kralješke. Zbog teške ozljede mjesecima je bila u bolnici i morala je nositi ortopedski steznik. Nastala je i značajna materijalna šteta te se vjeruje da će popravak zgrade koštati gotovo 300 tisuća eura.

Policija je dan nakon objavila stravičnu vijest - poginule su dvije žene, jedna u osamdesetim, a druga u devedesetim godinama. Međutim, BBC podsjeća da je istraga utvrdila da njihove smrti nisu bile povezane s prometnom nesrećom.

Značajna zatvorska kazna

Sudac Stephen Earl najavio je da 21-godišnjake čeka značajna zatvorska kazna, a točnu presudu izreći će im 11. studenog. Podsjetimo, Parish je ranije priznao krivnju za krađu automobila, ali negirao je optužbu za otmicu prodavačice.

Asgari-Tabar je pak prethodno priznao pljačku i nanošenje teških ozljeda opasnom vožnjom. Otkrilo se i da je u trenutku nesreće bio pod uvjetnom kaznom koju mu je sud izrekao u svibnju.

