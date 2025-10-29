Tragedija na autocesti: U kombiju poginulo jedno dijete, a sedmero ih je teško ozlijeđeno

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima na autocesti Novi Sad - Beograd smrtno je stradalo jedno dijete, javlja Blic.

Nesreća se dogodila u 3.32 sati nakon naplatne rampe u smjeru prema Beogradu. Kombi je sletio s kolnika, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal. Na mjesto nesreće odmah su upućene tri ekipe hitne pomoći.

Dijete rođeno 2009. godine preminulo je na mjestu nesreće od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći. Još sedmero djece, u dobi od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške ozljede i prevezeni su u Dječju bolnicu u Novom Sadu.

Došlo do prevrtanja

Teško je ozlijeđen i vozač kombija, koji je s politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, potvrdili su u Zavodu za hitnu medicinu.

Prema dosadašnjim informacijama, iz zasad neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombija marke „Opel Vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982.).

U vozilu se nalazilo osmero maloljetnih putnika u dobi od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se s međunarodnog sportskog kampa i natjecanja u Azerbajdžanu.

