Mlada djevojka (20) brutalno ubijena na superjahti: Pronađena s razrezanim vratom

Meksikanac Brigido Muñoz (39) kojeg se sumnjiči za brutalno ubojstvo Paige Bell (20) iz Južnoafričke Republike u četvrtak se pojavio na sudu.

Daily Mail navodi da je djevojka radila na 43 metara dugoj superjahti "Far From It", a njezino tijelo s prerezanim vratom prošli četvrtak pronađeno je u strojarnici luksuznog plovila. Jahta je tada bila usidrena na malom otoku Harbour Island na Bahamima.

Muñoz se nije htio izjasniti o krivnji, a glavni sudac Roberto Reckley odbio mu je jamčevinu i odlučio ga zadržati u pritvoru do idućeg ročišta koje je zakazano za 20. studenog.

Rekonstrukcija zločina

Policija je dojavu dobila nešto prije 13 sati, a po dolasku na jahtu doznali su da djevojku nitko nije vidio već neko vrijeme. Ubrzo su u strojarnici naišla na jezive prizore.

Tužitelji su kazali da je Bell bila djelomično razodjevena, imala posjekotine na vratu i obrambene ozljede na rukama, što sugerira da se pokušala obraniti od napadača. Sumnja je pala na Muñoza, inače strojara na jahti, kojeg su policajci pronašli u blizini žrtve.

Na ruci je imao teške ozljede, a policija je navela da je pokušao presuditi samom sebi. Zato su ga prvo prebacili u obližnju kliniku na liječenje, a tek je kasnije optužen za ubojstvo.

Ubijena 11 dana prije rođendana

Bell je 14. srpnja trebala proslaviti svoj 21. rođendan, ali je tragično ubijena 11 dana ranije. Njezina majka u emotivnoj poruci sve je zamolila da na taj dan jedu crveni baršunasti kolač koji joj je bio omiljen.

"Far From It" inače je luksuzna jahta koja se sastoji od pet apartmana, a bogati klijenti plaćaju i do 140 tisuća eura tjedno za odmor. Na internetskoj stranici navodi se da jahta može primiti do 10 gostiju te da ima devet stalnih članova posade, prenosi Daily Mail.

