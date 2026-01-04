Misteriozni brod presjekao važne kablove, uslijedila munjevita reakcija: Ima snimka!

Zemlje u regiji Baltičkog mora su u stanju visoke pripravnosti nakon niza incidenata u kojima su oštećeni podmorski energetski kablovi, telekomunikacijske veze i plinovodi.

U posljednjem nizu zaplijenili su brod u Finskoj za koji se sumnja da je oštetio podmorski telekomunikacijski kabel između Helsinkija i Tallinna i koji je prevozio ruski čelik koji podliježe sankcijama Europske unije, izjavili su u četvrtak finski carinici, a prenosi Euronews.

Finska policija je u srijedu zaplijenila brod pod imenom Fitburg, riječ je o teretnom brodu dugom 132 metra na putu iz Sankt Peterburga u Rusiji za izraelsku luku Haifa.

Njegovih 14 članova posade također je privedeno zbog sumnje da je sidro broda oštetilo telekomunikacijski kabel u Finskom zaljevu.

"Preliminarne informacije ukazuju na to da se teret sastojao od čeličnih proizvoda podrijetlom iz Rusije, koji su predmet opsežnih sankcija nametnutih Rusiji", navodi se u priopćenju finske carine.

"Prema procjeni stručnjaka finske carine, dotični konstrukcijski čelik spada pod sektorske sankcije EU-a", navodi se i dodaje: "Uvoz takve sankcionirane robe u EU zabranjen je prema propisima EU o sankcijama."

Finska policija je u srijedu izjavila da istražuje incident s oštećenim kablom kao "tešku kaznenu štetu, pokušaj teške kaznene štete i tešku smetnju telekomunikacijama".

'Hibridni rat'

Brod Fitburg plovi pod zastavom Svetog Vincenta i Grenadina, a njegovih 14 članova posade - iz Rusije, Gruzije, Azerbajdžana i Kazahstana - privedeno je i ispitat će ih finska policija.

Objavili su i snimku zapljene broda:

🇫🇮Finland has released a video of the seizure of a Russian “shadow fleet” vessel



Fitburg was detained after an act of sabotage — the ship damaged an undersea communications cable linking Finland and Estonia.



Od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., mnogi stručnjaci i politički čelnici sumnjivu sabotažu kabla smatrali dijelom "hibridnog rata" koji Rusija provodi protiv zapadnih zemalja.

Šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u četvrtak da Europa "ostaje budna" jer je njezina kritična infrastruktura "izložena visokom riziku od sabotaže".

"EU će nastaviti jačati svoju kritičnu infrastrukturu, uključujući ulaganje u nove kablove, jačanje nadzora, osiguravanje većih kapaciteta za popravak i djelovanje protiv ruske tajne flote, koja također djeluje kao odskočna daska za hibridne napade", napisala je na X.

Kabel oštećen u srijedu u vlasništvu je finske telekomunikacijske grupe Elisa i nalazi se u isključivoj ekonomskoj zoni Estonije. Elisa je izjavila da su njezine usluge preusmjerene i da šteta nije utjecala na korisnike.

Slični incidenti

U prosincu 2024. finske vlasti ukrcale su se na ruski naftni tanker Eagle S za koji su istražitelji rekli da je oštetio energetske kablove i telekomunikacijske veze u Baltičkom moru vukući sidro po morskom dnu.

