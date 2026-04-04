VJEROVALI ILI NE... /

Misija 'čuvaj gradonačelnika' pošla po krivu: Policajci zaboravili nešto nemoguće...

Misija 'čuvaj gradonačelnika' pošla po krivu: Policajci zaboravili nešto nemoguće...
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija je potvrdila njegove navode, kao i to da je oružje njihovo

4.4.2026.
9:42
Hina
Shutterstock/Ilustracija
Naoružani policijski službenici koji čuvaju londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana zaboravili su torbu s oružjem ispred njegove kuće, na što je ukazala građanka, pišu mediji.

Građevinski radnik Jordan Griffiths rekao je za The Sun da je njegova djevojka pronašla torbu na cesti u južnom Londonu u utorak navečer.

U torbi su se nalazili poluautomatska karabinka Heckler & Koch MP5, pištolj Glock, elektrošoker i streljivo, izvijestile su novine.

"Nisam mogao vjerovati svojim očima", rekao je Griffiths za The Sun.

Radnik je nazvao policiju i rekao što je pronašao, nakon čega su u roku od nekoliko minuta došli po oružje, ispričao je razvoj događaja.

Policija sve potvrdila

"Rečeno mi je da ih je tamo ostavio jedan od službenika policije za sigurnost Sadiqa Khana, što ima smisla jer on ovdje živi"

Policija je potvrdila njegove navode, kao i to da je oružje njihovo.

"U ovoj fazi vjeruje se da su torbu izgubili dežurni policajci neposredno prije nego što ju je građanka pronašla", kažu iz Metropolitanske policije.

"Ovo je vrlo ozbiljan incident i prijavljen je Upravi za profesionalne standarde Metropolitanske policije. Ona sada mora poduzeti sve korake kako bi osigurala da se ovakav incident više nikada ne ponovi", osudio je propust gradonačelnikov glasnogovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski vojnik Josip u Poljskoj: 'Moja je zadaća upravljanje oružjem na Patriji'

