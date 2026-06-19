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OŠTAR ODGOVOR /

Meloni odbrusila Trumpu: 'Italija i ja nikada ne molimo'

Meloni odbrusila Trumpu: 'Italija i ja nikada ne molimo'
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Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena, ne znam zašto se predsjednik SAD-a tako ponaša prema svojim saveznicima'

19.6.2026.
14:00
Jaga Komazec
Ludovic MARIN/AFP/Profimedia
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Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u televizijskom intervjuu izjavio da ga je talijanska premijerka Giorgia Meloni molila za zajedničku fotografiju, iz Rima je stigao oštar odgovor.

Meloni je odbacila Trumpove tvrdnje i poručila da je iznenađena njegovim istupom.

"Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena, ne znam zašto se predsjednik SAD-a tako ponaša prema svojim saveznicima", navela je.

Talijanska premijerka dodala je kako, prema njezinu mišljenju, ovo nije prvi put da se Trump na takav način odnosi prema saveznicima.

"Nije to prvi put. Mogu samo reći da mi je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada, prema liderima prema kojima je, s druge strane, mnogo popustljiviji. Jednu stvar treba zapamtiti. Ja i Italija nikada ne molimo", poručila je.

Trump je spornu izjavu dao tijekom gostovanja u emisiji L'Aria che tira na talijanskoj televiziji. "Molila me je da se fotografira sa mnom. Toliko je to željela. Ne bih to inače radio, ali bilo mi je žao", rekao je Trump.

Njegove riječi izazvale su reakcije u Italiji, a odgovor premijerke dodatno je naglasio napetost u komunikaciji između dvoje lidera.

Donald TrumpGiorgia MeloniFotografiranjeOdgovor
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