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Novi američki udar u Pacifiku, zapovjedništvo objavilo: 'Ubili smo tri narko-terorista'

Novi američki udar u Pacifiku, zapovjedništvo objavilo: 'Ubili smo tri narko-terorista'
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Foto: Sgt. Jackson Ricker/U.S. Marine/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Administracija predsjednika Donalda Trumpa posljednjih mjeseci napada plovila za koja tvrdi da prevoze drogu

19.6.2026.
6:18
Hina
Sgt. Jackson Ricker/U.S. Marine/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija
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Američka vojska priopćila je u četvrtak da je u napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubila tri muškarca, što je najnoviji u nizu sličnih napada koje skupine za ljudska prava smatraju izvansudskim smaknućima, dok ih Washington opisuje kao operacije protiv “narko-terorista”.

Američko zapovjedništvo priopćilo je da su “tri muška narko-terorista" ubijena u toj akciji te dodalo da pritom nije bilo ozlijeđenih američkih vojnika.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa posljednjih mjeseci napada plovila za koja tvrdi da prevoze drogu. Američka vojska navodi da su mete povezane s organizacijama označenima kao terorističke te da plove poznatim rutama kojima se krijumčare narkotici.

Ubijeno više od 200 ljudi u napadima od rujna

Vojska pritom nije objavila identitet organizacija ni osoba koje su bile na plovilu, niti je iznijela detalje kojima bi potkrijepila svoje tvrdnje.

Stručnjaci i organizacije za ljudska prava u SAD-u i svijetu poput Human Rights Watch i Amnesty International dovode u pitanje zakonitost tih napada, tvrdeći da bi mogli predstavljati izvansudsko smaknuće.

Prema navodima američke vojske, u sličnim operacijama od rujna ubijeno je više od 200 ljudi, a gotovo identična priopćenja bila su se objavljivala i ranije nakon takvih napada.

SadAmerička VojskaNapadBrodDonald Trump
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