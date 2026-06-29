'Medicinska sestra' otela novorođenče iz bolnice, beba pronađena, žena u bijegu

Njemačka policija provodi opsežnu istragu nakon što je nepoznata žena, predstavljajući se kao medicinska sestra, iz neonatalnog odjela bolnice u Lüdenscheidu otela dječaka starog sedam dana. Srećom, novorođenče je ubrzo pronađeno živo i bez ozljeda, piše The Sun.

Prema informacijama policije, osumnjičenica je u petak oko 15.15 sati ušla u sobu odjevena u svijetloplavi medicinski ogrtač te roditeljima rekla da dijete vodi na rutinski pregled. Nakon što je s bebom napustila odjel, više se nije vratila. Nakon što je osoblje shvatilo da je beba nestala, podignut je alarm i krenula je potraga.

Dječak je nešto manje od sat vremena kasnije, oko 16.10 sati, pronađen gol na parkiralištu uz automat za naplatu parkiranja, udaljenom oko osam minuta vožnje od bolnice. Policija je potvrdila da dijete nije ozlijeđeno te je odmah vraćeno na bolnički odjel radi preventivnog liječničkog pregleda. Motiv otmice zasad nije poznat, a članovi obitelji nisu prepoznali ženu koja je odnijela dijete.

Policija intenzivno traga za osumnjičenom

Istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera te su u potragu uključili i pse tragače. Osumnjičenica je opisana kao plavokosa žena stara između 25 i 35 godina, vrlo vitke građe, visoka oko 175 centimetara. U trenutku otmice nosila je svijetloplavi ogrtač i velike naočale. Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o ženi ili njezinu kretanju da se odmah jave nadležnim službama.

Ovaj slučaj dolazi svega nekoliko dana nakon još jednog šokantnog događaja u Njemačkoj. U saveznoj pokrajini Baden-Württemberg 32-godišnja majka prijavila je da joj je nepoznati muškarac oteo tromjesečnog sina iz dječjih kolica ispred obiteljske kuće.

Pokrenuta je velika potraga u kojoj su sudjelovali policija, vatrogasci, dronovi, helikopteri i deseci pasa tragača. Međutim, istraga nije potvrdila tvrdnje o otmici. Tijelo bebe kasnije je pronađeno u blizini obiteljske kuće, nakon čega je majka uhićena pod sumnjom da je ubila vlastito dijete te izmislila priču o otmici kako bi prikrila zločin. Njemačka policija nastavlja istragu oba slučaja.