Le Pen ima plan za put do Elizejske palače: Posvuda vodi šarmantnog kolegu

Marine Le Pen je u zapadnoj Francuskoj otkrila kako planira pridobiti birače koji su dugo bili skeptični prema krajnjoj desnici - zadržat će svog šarmatnog 30-godišnjeg štićenika blizu sebe tijekom svoje predsjedničke kampanje.

Le Pen smatra da Jordan Bardella privlači mladošću, komunikacijskim vještinama i kontaktima s poslovnom elitom. Sve to može pomoći u jačanju popularnosti njihove stranke Nacionalnog okupljanja i kompenzirati njezine slabosti.

Nakon što je triput bezuspješno pokušala doći do Elizejske palače, Le Pen se namučila objasniti što će ovoga puta biti drugačije u njezinoj platformi i kako se namjerava svidjeti biračima izvan svog biračkog tijela, piše Politico. Međutim, držati Bardellu ovako blizu sebe je ili genijalan ili potez očajnika.

Foto: FRED TANNEAU/AFP/Profimedia

Privikavanje na ulogu pomoćnika

Bardella jedva da je napustio Le Pen otkako je žalbeni sud u utorak potvrdio njezinu krivnju za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta i osudio je na godinu dana kućnog pritvora. U jednom preokretu, kazna je bila skraćena dovoljno da se Le Pen može kandidirati za predsjednicu na izborima 2027.

Le Pen i Bardella u srijdu su posjetili grad La Flèche - rukovali su se, snimali selfije i odgovarali na pitanja o svojoj zajedničkoj kampanji. I dok se Le Pen smiješila odgovarajući na većinu pitanja, Bardella je - nešto ozbiljnijeg izraza lica - ostavljao dojam kao da se prilagođava svojoj novoj ulozi pomoćnika. Naime, da se Le Pen ne može kandidirati na izborima, on bi vjerojatno bio prvi izbor njihove stranke za predsjedničkog kandidata.

Le Pen je u televizijskom intervjuu u udarnom terminu najavila svoju kandidaturu i da će se žaliti na sudsku presudu.

'Dobro za demokraciju'

Le Pen i Bardella mjesecima se prodaju kao "paket aranžman", pri čemu se ona kandidira za predsjednicu, a on priprema za ulogu premijera. U svom intervjuu u utorak, 57-godišnjakinja je ovaj duo nazvala "dobitnim listićem" koji je "čvrst, snažnih uvjerenja i navikao raditi zajedno".

Ideja o "listiću" teško da je dio francuske tradicije. Funkcija predsjednika Francuske jedna je od najmoćnijih funkcija na svijetu jer u jednoj tituli drži sveobuhvatnu izvršnu vlast i neusporediv nadzor vanjskih poslova. "Listić je poznatiji koncept u Sjedinjenim Državama, ali mislim da je to dobra ideja. Znat ćemo tko bi mogao postati sljedeći premijer. To je zdravije za našu demokraciju", rekao je stranački kolega Philippe Ballard. Ipak, priznao je da to nije odnos ravnopravnih. "Ako Marine Le Pen pobijedi na izborima, neće imati iste poslove, ona će imati sveobuhvatan pogled, on će biti zadužen za njegovu provedbu", dodao je.

Proračunato partnerstvo

Protivnici Nacionalnog okupljanja, posebno s desnice, bojali su se da bi - ako bi Le Pen bila izbačen iz utrke i Bardella se kandidirao umjesto nje - mladi političar mogao nagristi njihovo biračko tijelo. Sada, ne osjećaju isto u vezi s listom Le Pen-Bardella.

"Ovdje ne glasamo za liste, ovo nije SAD", rekao je konzervativni savjetnik Les Républicains koji je želio ostati anoniman. "To je oklada. Dobra ideja da ga kao kandidatkinja drži blizu, ali morat će pristat dati mu malo prostora i nisam siguran da je to njezin stil", dodao je.

Lako se moglo sve odigrati i drugačije. Le Pen je mogla naglo ukloniti Bardellu s terena. Tim više što je bilo znakova da je počeo razvijati vlastite ideje za stranku. Za Bruna Cautrèsa, politologa u Sciences Po, ovo udruživanje snaga ima očitog strateškog smisla: "Teoretski, izbor kandidata ima prednosti. Muškarac i žena, starija i mlađi, ona ima dugu stranačku povijest, on je imao munjevito brzu karijeru. U smislu političke komunikacije to otvara mogućnosti, mogu se obratiti različitim biračima."

Pod uvjetiom da razlike u onome što dva kandidata govore nisu previše očite, napominje. A upravo je to ono na što će suparnici posebno obraćati pažnju. "Ako su potpuno kontradiktorni, razotkrit ćemo", rekla je zastupnica desnog centra iz stranke Horizons Nathalie Loiseau, koja podržava kandidata svoje stranke, Edouarda Philippea.

Postoje pitanja u kojima Le Pen neće moći uzeti najbolje od oboje. Primjerice, ona čvrsto stoji iza svoje predanosti poništavanju mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, dok je Bardella najavio fleksibilniji pristup koji bi mogao pridobiti umjerenije birače s desnice.

Ublažavanje imidža

Bardella, s druge strane, pomaže ublažiti imidž Le Pen u trenutku kada joj pravni problemi prijete dominirati kampanjom. Le Pen, čiji borbeni pristup podsjeća na američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastavlja kandidaturu nakon što je ovoga tjedna izgubila na populanorsti i pojačala je populističku, demagošku retoriku svoje stranke. Bardella joj, sa svojim konvencionalnijim imidžem, treba više nego ikad.

Ali, dok će njegov besprijekoran imidž biti koristan, dvojac teško da se može oporaviti od sudske drame kroz koju Le Pen prolazi. Njezina žalba na osuđujuću presudu za pronevjeru znači da će Le Pen voditi kampanju u sjeni odluke koja se očekuje od francuskog najvišeg suda prije predsjedničkih izbora.

Skeptična desnica

Njezini saveznici priču o presudi nastoje pretvoriti u priču o otpornosti. Zastupnik Nacionalnog okupljanja Sébastien Chenu usporedio je Le Pen s progonjenim junakom iz djela "Grof Monte Cristo" Alexandrea Dumasa. "Uskrsnuo sto puta, oslobođen sto puta i pobjegao sto puta", rekao je Chenu na radio postaji France Inter.

Prve ankete, čini se, podupiru ovu tezu. Istraživanje provedeno nakon što je Le Pen objavila svoju kandidaturu pokazuje da s lakoćom prolazi u drugi krug i sugerira da će pobijediti protukandidata Philippea s 54 posto glasova. Ali, za njezine protivnike, malo je vjerojatno da će ta priča doprijeti do njezinog biračkog tijela. Prema prethodno citiranom konzervativnom savjetniku koji je želio ostati anoniman, Le Pen će se i dalje mučiti s privlačenjem birača srednje klase koji naginju desno i koji je još uvijek povezuju s njezinim ocem Jean-Mariejem, koji je umanjivao tragediju Holokausta. "Bardella je donio novi zalet, oni neće glasati za ime Le Pen. Već su je vidjeli“, dodao je taj savjetnik. A dodatni razlog da se drže podalje svakako im može dati i kampanja u sjeni sudske presude.