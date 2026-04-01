Mama ostavila kći (7) kod dadilje koju je našla na Facebooku, dijete se utopilo

Nyla May Bradshaw (7) pronađena je mrtva u ribnjaku golf terena Owston Hall u ponedjeljak ujutro. Njezina majka Hayley ostavila je djevojčicu s dijagnozom autizma kod specijalizirane "čuvalice" za djecu s posebnim potrebama u 7.45 sati. Charlotte Emma, ​​najbolja prijateljica Nyline majke, rekla je za Metro.co.uk:

"Shrvani smo. Kad je pogledate, mislite da je sve u redu, ali Nyla apsolutno nema nikakvu svijest o opasnosti. Istrčat će na cestu nesvjesna prometa. Samo će trčati i trčati. Obožava to. Ona je umjetnica bijega,ali ako joj posvetite punu pažnju, neće nigdje otići. Vijeće je čak postavilo ogradu od dva metra kako bi je zadržalo u vrtu, a mama ima elektroničke brave na kući jer je stalno izlazila", ispričala je.

Njezina redovna "teta" bila je puna tijekom uskrsnih praznika. Nylina majka zatražila je pomoć od lokalne Facebook grupe. Preporučena joj je čuvalica djece koja je dobila licencu u siječnju i tvrdila da je specijalist za poremećaje autizma. Cijena čuvanja je 160 funti dnevno. No, u roku od dva sata nakon što ju je ostavila, primila je poruku da je Nyla nestala i da je policija na putu. Ubrzo nakon što je požurila na mjesto događaja, njezina djevojčica pronađena je mrtva u ribnjaku golf kluba. Nakon tragedije, žena joj je rekla da nisu koristili vodilicu za djecu jer ju je Nyla "dobro držala za ruku".

Očajnički je trebala čuvanje

"Mnogi od nas krivimo sebe jer je Hailey obično ne ostavlja ni s kim, ide u posebnu školu. Ali stigli su školski praznici i njezina je mama očajnički trebala čuvalicu. Pitala je u Facebook grupu zna li netko za nekoga u tom području, a netko joj je preporučio ovu ženu", ispričala je Emma. Jedino što je tražila od žene bilo je da je nigdje ne vodi.

Susjeda koja obično prima Nylu tijekom blagdana donirala je 1000 funti njezinom GoFundMe programu jer se osjeća toliko krivom što nije imala mjesta za nju. Njezina majka Hayley i otac, Kieran Bradshaw, iz Cantleyja, govorili su o svojoj tuzi.

"Srce mi se slama što ovo pišem, ali danas smo izgubili našu prekrasnu kćer Nylu May Bradshaw u dobi od samo 7 godina. Bila je cijeli naš svijet pun ljubavi, smijeha i najsjajnijeg osmijeha koji je mogao obasjati svaku sobu. Naša slatka djevojčica bit će voljena zauvijek i nikada, nikada zaboravljena. Zauvijek 7, djevojčice moja, ovo nije zbogom – ovo je do ponovnog susreta. Imaš obitelj tamo gore koja će se brinuti za tebe", napisala je majka.

Policija je zatvorila ribnjak golf terena Owston Hall nakon što je policijski helikopter pronašao njezino tijelo. Žena koja ju je čuvala nije htjela komentirati tragediju.