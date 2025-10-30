Lukoil u Hrvatskoj ima 45 benzinskih postaja i 422 zaposlena: Upravo ga je kupio milijarder

Ruska naftna kompanija Lukoil priopćila je u četvrtak da je prihvatila ponudu trgovačkog poduzeća Gunvor za preuzimanje Lukoil International GmbH, tvrtke koja kontrolira inozemne aktivnosti Lukoila, piše Reuters.

Odluka dolazi nakon što je američka administracija uvela oštre sankcije ruskim naftnim gigantima zbog rata u Ukrajini. Gunvor je potvrdio da pregovara o mogućoj akviziciji.

"Ključni uvjeti transakcije prethodno su dogovoreni od strane stranaka. Sa svoje strane, Lukoil je prihvatio ponudu, obvezavši se da neće pregovarati s drugim potencijalnim kupcima", rekao je Lukoil o Gunvorovoj ponudi. Gunvor je potvrdio da je u pregovorima s Lukoilom o mogućoj akviziciji njegove inozemne imovine.

Američke sankcije

Planirana prodaja imovine do sada je najznačajnija akcija ruske tvrtke koja je rezultat zapadnih sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini, koji je započeo ruskom invazijom na susjeda 2022. godine.

Američko Ministarstvo financija izdalo je licencu kojom se tvrtkama daje rok do 21. studenog da prekinu sve transakcije s Lukoilom i Rosnjeftom (ROSN.MM).

"Ako bude potrebno, stranke planiraju podnijeti zahtjev za produljenje trenutačne licence", priopćio je Lukoil. Dodaje se da je dogovor podložan odobrenju Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija.

Najveći svjetski trgovac ruskom naftom

Izvršni direktor i suosnivač je švedski milijarder Torbjörn Törnqvist koji ima većinski udio u tvrtki registriranoj na Cipru, s glavnim trgovačkim uredom u Ženevi.

Gunvor se istaknuo u 2000-ima kao najveći svjetski trgovac ruskom naftom. Među dioničarima u to vrijeme bio je i Gennadij Timčenko, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, koji je prodao svoj udio u Gunvoru nakon što su mu SAD uvele sankcije nakon ruske aneksije Krima 2014. godine.

Kao i mnoge trgovačke kuće, Gunvor je uvelike profitirao od rasta cijena nafte i plina koji je započeo izbijanjem rata u Ukrajini i potezom Europe da smanji ovisnost o ruskoj energiji. Gunvor i njegovi konkurenti Vitol i Trafigura iskoristili su tu dobit za stjecanje imovine koja se kreće od rafinerija i naftnih polja do elektrana i vjetroelektrana.

Najveća imovina u Iraku

Lukoil, sa sjedištem u Moskvi, čini oko 2 % globalne proizvodnje nafte. Njegova najveća strana imovina je iračko naftno polje West Qurna 2, jedno od najvećih na svijetu, u kojem ima 75%-tni udio.

Proizvodnja polja premašila je 480.000 barela dnevno u travnju, izvijestila je ruska novinska agencija Interfax.

Također posjeduje rafineriju Lukoil Neftohim Burgas u Bugarskoj, kapaciteta 190.000 barela dnevno, najveću na Balkanu, kao i rafineriju nafte Petrotel u Rumunjskoj.

Lukoil u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je prisutan od 2007. godine kada je osnovana tvrtka LUKOIL Croatia d.o.o. Danas ima prodajnu mrežu od 45 benzinskih postaja i 422 zaposlena.

Lukoil je u Hrvatskoj u prošloj godini uprihodio 339 milijuna eura, a dobit mu je iznosila 6,1 milijuna eura.

Lukoil također ima udjele u naftnim terminalima, kao i u maloprodajnim lancima goriva u Europi, te posjeduje projekte proizvodnje i prerade nafte u Srednjoj Aziji, Africi i Latinskoj Americi.

