Ruski naftni div rasprodaje svoju imovinu: Na bubnju i benzinske diljem Hrvatske

Ruski naftni div Lukoil prodat će svoju inozemnu imovinu, priopćila je tvrtka u ponedjeljak navečer nakon što su joj uvele američke sankcije zbog rata u Ukrajini.

Bivši direktor Lukoila za Politico rekao je da sankcije mogle dovesti do pada prihoda i dobiti tvrtke za "oko 30 posto", budući da je prisiljena prodati tri rafinerije i oko polovicu od svojih otprilike 5000 benzinskih postaja diljem svijeta. "Lukoil je gotov", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan nametnuo Rusiji svoj prvi značajan paket sankcija, usmjeren protiv dvije vodeće naftne tvrtke, Lukoila i Rosnefta, nakon što je izrazio frustraciju što Moskva nije zaustavila svoju ofenzivu.

Prodaja već započela

"Zbog uvođenja restriktivnih mjera protiv tvrtke i njezinih podružnica od strane nekih država, tvrtka najavljuje namjeru prodaje svoje međunarodne imovine", navodi se u priopćenju Lukoila. Dodaje se da je proces nadmetanja već započeo.

Nakon diplomatske previranja ove godine i prvih izravnih razgovora između Rusije i Ukrajine u više od tri godine, napori za okončanje rata su zamrznuti uz malo znakova napretka.

Neposredno prije uvođenja sankcija, Trump je otkazao planirani summit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je rekao da su mjere "ozbiljne", ali ne dovoljne da slome rusko gospodarstvo, koje je već pod brojnim međunarodnim ograničenjima.

Mađari traže izuzeće

Sankcije bi zamrznule svu imovinu Rosnjefta i Lukoila u Sjedinjenim Državama i zabranile američkim tvrtkama poslovanje s njima. Rosnjeft i Lukoil čine oko dvije trećine od 4,4 milijuna barela sirove nafte koju Rusija svakodnevno izvozi.

Washington je tvrtkama koje rade s ruskim subjektima dao mjesec dana da prekinu veze ili se suoče sa sekundarnim sankcijama, koje bi im uskratile pristup američkim bankama, trgovcima, brodarima i osiguravateljima.

Iako su europski čelnici uglavnom pozdravili mjere, nekoliko zemalja, uključujući Mađarsku, traži izuzeća ili dodatno vrijeme za provedbu sankcija.

Lukoil u Hrvatskoj

Lukoil u Europi posluje u Njemačkoj, Poljskoj, Nizozemskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Bjelorusiji, Moldaviji, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj. Ima rafinerije u Bugarskoj i Rumunjskoj, dok u rafineriji u Nizozemskoj ima vlasnički udjel od 45 posto

U Hrvatskoj je prisutan od 2007. godine kada je osnovana tvrtka LUKOIL Croatia d.o.o. Danas ima prodajnu mrežu od 45 benzinskih postaja i 422 zaposlenih.

Lukoil je u Hrvatskoj u prošloj godini uprihodio 339 milijuna eura, a dobit mu je iznosila 6,1 milijuna eura.

