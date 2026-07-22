Prikazane uznemirujuće fotografije ubijene tinejdžerice: 'Ovo je najgora noćna mora'

Na suđenju u Los Angelesu za ubojstvo tinejdžerice Celeste Rivas Hernandez (14), za koje se tereti pjevač David Anthony Burke poznatiji kao "D4vd", u utorak su prvi put prikazane uznemirujuće fotografije njezinog tijela.

Jezivi detalji, koji su dosad bili opisani isključivo u sudskim podnescima, sada su prvi put javno prikazani na sudu, i to pred roditeljima 14-godišnjakinje, piše BBC.

Tužitelji tvrde da je Burke ubio tinejdžericu jer mu je zaprijetila da će otkriti njihov odnos te tako uništiti njegovu bogatu glazbenu karijeru.

Navode da ju izbo, a potom njezino tijelo raskomadao motornom pilom kako bi prikrio zločin. Prema njihovim tvrdnjama, prije ubojstva ju je i seksualno zlostavljao.

Roditelji potreseni

Odvjetnik Celestinih roditelja Patrick Steinfeld nakon ročišta je kazao "Ovo je prvi put da su dokaze čuli u detalje i užasnuti su."

"Prikazana je fotografija njezinog torza i glave u prtljažniku automobila. Tužitelj je morao pitati što se nalazi na fotografiji, jer se nije moglo raspoznati da je riječ o glavi. Bilo je krajnje stravično", ispričao je odvjetnik i dodao da obitelj pokušava dati sve od sebe, ali u ovim trenucima jednostavno nema riječi.

Foto: GoFundMe/Planet/Profimedia

Steinfeld navodi i da je ranije upozorio Celestinu majku Mercedes da će prizori biti potresni. "Rekao sam joj da ne mora biti u sudnici, ali je ona kazala da to želi kako bi dala podršku kćeri. Samo je spustila glavu i počela plakati", ispričao je odvjetnik, koji je roditelje upozorio da fotografije, jednom nakon što ih vide, više neće moći izbrisati iz sjećanja.

"Savjetovao sam im da nakratko izađu iz sudnice, ali nisu htjeli. Željeli su ostati kako bi pokazali da podržavaju kćer. Oni su iznimno povučena obitelj. Ovo je najgora noćna mora svakog roditelja", rekao je Steinfeld.

Slučaj koji je sve šokirao

Podsjetimo, tijelo 14-godišnje Celeste pronađeno je u rujnu 2025. godine u prtljažniku Tesle na odlagalištu vozila u Hollywoodu. Užasavajućem prizoru svjedočio je detektiv Joshua Byers, koji je na sudu ispričao da je u automobilu pronašao dvije vreće s ljudskim ostacima.

Byers je naveo i da je Burke nakon Celestine smrti preko interneta naručio vreću za tijelo, motorne pile, bazen na napuhavanje te lopatu. Istražitelji smatraju da je te predmete koristio kako bi raskomadao i sakrio tijelo.

Foto: POOL/Getty images/Profimedia

Također su prikazane fotografije tetovaža, za koje tužitelji tvrde da povezuju Burkea, koji inače negira optužbe za ubojstvo i seksualno zlostavljanje, i Celeste. Pjevaču na lijevom prstenjaku crvenom tintom piše "Celeste", a na desnom kažiprstu ima tetovirana četiri slova "Shhh...", koja se nalaze i na desnom kažiprstu ubijene djevojke.

Očekuje se da će ovo preliminarno ročište trajati nekoliko dana, a tužitelji namjeravaju pozvati dodatne svjedoke.