Američki glazbenik optužen za brutalno ubojstvo maloljetnice: Poznato i zašto joj je presudio

Kako prenose strani mediji, američki glazbenik D4vd (pravim imenom David Burke) službeno je optužen u Kaliforniji za teško kazneno djelo: ubojstvo prvog stupnja s posebnim okolnostima, dugotrajno spolno zlostavljanje osobe mlađe od 14 godina te uništavanje posmrtnih ostataka.

Žrtva je bila 14-godišnja Celeste Rivas Hernandez, čiji je nestanak prijavljen 2024. godine. Njezino tijelo pronađeno je nekoliko mjeseci kasnije u vozilu na području Hollywood Hillsa, u stanju raspadanja i s vidljivim znakovima raskomadavanja.

Vlasti su u ponedjeljak navele da je Rivas Hernandez ubijena oštrim predmetom oko 23. travnja 2025. godine, i to u njegovoj kući u Hollywood Hillsu. Tužitelji tvrde da je Burke oskvrnuo i unakazio tijelo otprilike dva tjedna kasnije. Prema tvrdnjama tužiteljstva, motiv zločina američkog glazbenika bio je pokušaj da zaštiti vlastitu karijeru. Navodno je djevojčica zaprijetila da će prijaviti njihov seksualni odnos, što je, prema istražiteljima, potaknulo osumnjičenog da je ubije kako bi spriječio otkrivanje i moguće posljedice po njegov javni imidž i profesionalni uspjeh.

Optužbe uključuju tzv. "posebne okolnosti" (poput ubojstva radi prikrivanja zločina ili uklanjanja svjedoka), zbog čega mu prijeti najteža kazna: doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili čak smrtna kazna. O tome hoće li tužiteljstvo tražiti smrtnu kaznu odlučit će se naknadno.

Nakon uhićenja sredinom travnja, Burke se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a njegova glazbena karijera je zaustavljena: otkazani su koncerti i planirana turneja.

