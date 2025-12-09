FREEMAIL
POREMEĆAJI U PROMETU /

NATO država proglasila izvanredno stanje: Putinov saveznik izazvao pomutnju

NATO država proglasila izvanredno stanje: Putinov saveznik izazvao pomutnju
Foto: Shutterstock/ilustracija

Litva optužuje Bjelorusiju da dopušta krijumčarima da u meteorološkim balonima prevoze krijumčarene cigarete preko granice

9.12.2025.
9:42
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Litva je u utorak proglasila izvanredno stanje zbog krijumčarskih balona porijeklom iz Bjelorusije.

"Izvanredno stanje proglašava se ne samo zbog poremećaja u civilnom zrakoplovstvu, već i zbog interesa nacionalne sigurnosti", objasnio je ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratovic na sjednici vlade, javlja Reuters

Odluka vojsci daje veću operativnu slobodu i omogućuje joj da djeluje samostalno ili u suradnji s policijom. Zasad nije poznato koliko će mjere trajati.

Međusobne optužbe

Podsjetimo, Litva, inače članica Europske unije i NATO-a, Bjelorusiju optužuje da dopušta krijumčarima da u meteorološkim balonima prevoze krijumčarene cigarete preko granice.

Zbog toga se više puta poremetio zračni promet, a zračna luka u Vilniusu morala je obustaviti operacije.

Bjelorusija, blizak saveznik Rusije, ranije je odbacila odgovornost za balone i Litvu optužila za provokacije. Između ostalog, naveli su da su poslali dron kako bi ih špijunirali, što Litva negira. 

POGLEDAJTE VIDEO: Putinov posjet Indiji bacio u sjenu razgovor s Trumpovim zetom i savjetnikom

