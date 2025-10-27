Uzbuna u članici NATO-a zbog misterioznih balona: Spominje se aktiviranje članka 4

Premijerka Litve Inga Ruginiene u ponedjeljak je odobrila obaranje krijumčarskih balona koji prelaze državnu granicu iz Bjelorusije, ocijenivši nedavne incidente kao "hibridne napade" i najavivši zatvaranje graničnih prijelaza s Bjelorusijom.

Članica NATO-a i Europske unije prošloga je tjedna četiri puta zatvorila zračnu luku u glavnom gradu Vilniusu zbog upada balona koji su prevozili krijumčarene cigarete.

"Danas smo odlučili poduzeti najstrože mjere, nema drugog načina", poručila je Ruginiene, dodajući da bi njezina vlada mogla raspravljati i o pozivanju na članak 4 NATO saveza koji kaže da će članice održati konzultacije ako je po mišljenju jedne od nje ugrožen integritet teritorija, politička neovisnost ili sigurnost bilo koje saveznice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poruka Bjelorusiji

Iz Litve su uvjereni da balone šalju krijumčari, no okrivljuju autoritativnog bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, inače bliskog saveznika ruskog diktatora Vladimira Putina, što ih nije zaustavio.

Govoreći na konferenciji za medije, premijerka Litve kazala je da vojska poduzima "sve potrebne mjere" za obaranje balona. "Šaljemo poruku Bjelorusiji da nećemo tolerirati nikakav hibridni napad te da ćemo poduzeti najstrože mjere kako bismo zaustavili takve napade", dodala je u izjavi koja je odjeknula u svjetskim medijima.

Brojni letovi u glavnoj litavskoj zračnoj luci otkazani su i preusmjereni u petak i u subotu navečer zbog niza incidenata s navodnim balonima krijumčara cigareta.

Ranije istoga tjedna, u srijedu ujutro također su zabilježeni isti incidenti što je dovelo do zatvaranja litavskih graničnih prijelaza s Bjelorusijom na nekoliko sati.

Ranije ovog mjeseca, 25 balona ušlo je u Litvu iz Bjelorusije, što je dovelo do otkazivanja 30 letova koji su utjecali na 6000 putnika, rekao je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama (NCMC) za BBC.

✈️ Belarusian balloons once again paralyze Vilnius Airport



Nearly 70 weather balloons launched from Belarus to smuggle cigarettes shut down Vilnius Airport overnight. It’s already the fifth forced closure of the airport this October. This time, the incident affected 95 flights… https://t.co/PlbM3Yqk1N pic.twitter.com/H8prAgni8u — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Upadi zrakoplova

Litva, koja graniči s ruskom enklavom Kalinjingrad, kao i s Bjelorusijom, prošli je tjedan uručila ruskom diplomatu prosvjednu notu zbog upada dvaju ruskih zrakoplova u njezin zračni prostor u četvrtak. Tamošnje ministarstvo obrane uočilo je lovca Suhoj SU-30 i tanker IL-78 u litavskom zračnom prostoru gdje su proveli 18 sekundi, vjerojatno tijekom vježbe dopunjavanja goriva u zraku.

Rusko ministarstvo obrane negiralo je upad, navodeći da su letovi provedeni u skladu s pravilima korištenja zračnog prostora iznad ruskog teritorija te da njezini zrakoplovi nisu prekršili granice drugih zemalja.

Tri baltičke zemlje, koje su članice NATO-a i čvrste podupirateljice Ukrajine, sve su bile izložene kršenju svog teritorija od strane ruskih zrakoplova ili dronova. Tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 provela su 12 minuta u estonskom zračnom prostoru u rujnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'