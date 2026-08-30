Liječnica dobila otkaz zbog skandalozne objave o Mladiću

Liječnica je dobila otkaz u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon što je na društvenim mrežama veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a slučaj je istodobno poslužio i za međusobne optužbe vladajućih i oporbenih hrvatskih stranaka u Tomislavgradu.

Objava liječnice izazvala je oštra reagiranja javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: "Počivaj u u miru generale i hvala!“.

Oporbeni HDZ BiH osudio je tu objavu i odmah zatražio otkaz liječnici, te uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja.

Slučaj prijavljen MUP-u

HDZ BiH posebno odgovornom smatra ravnateljicu Ivanku Živković te Upravno vijeće Doma zdravlja, za koje je zatražio utvrđivanje njihove odgovornosti.

Ravnateljica Živković je ubrzo za lokalne medije potvrdila da je nakon provedenog stegovnog postupka utvrđeno kako se na društvenim mrežama doista oglasila liječnica inicijala J. J. Slučaj su prijavili MUP-u, a liječnici je uručen otkaz ugovora o radu.

"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, izjavila je Živković.

Ime Ratka Mladića vezuje se i za stradanje više od 160 hrvatskih branitelja na početku rata u BiH u travnju 1992., među kojima su bili i brojni Tomislavgrađani, te pripadnici legendarnog voda Žutih mrava iz Vukovara. Oni nisu uspjeli spriječiti srpsko osvajanje Kupresa jer je neprijatelj bio višestruko brojniji i naoružaniji. Ratko Mladić je tada kao zapovjednik 9. korpusa tzv. JNA poslao dio postrojbi te su sudjelovale u u napadima na Kupres i okolna mjesta.