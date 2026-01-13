Lančani sudar 20 vozila, ima teško ozlijeđenih: 'Cesta je izgledala kao polje krhotina'

Čak 20 vozila u ponedjeljak oko 18.45 sudjelovalo je u lančanom sudaru na saveznoj cesti B173 kod Lichtenfelsa u Njemačkoj, a ozlijeđeno je najmanje 13 ljudi, od čega dvoje teško, piše Fenix.

Vjeruje se da je stanje kolnika, kojeg je policija opisala riječima "zrcalno gladak", bio jedan od uzroka kaosa.

Situaciju je dodatno otežala činjenica da sol za posipanje nije mogla stići do lica mjesta jer se vozila zbog poledice gotovo nisu mogla ni pomaknuti.

Polje krhotina

Lokalni mediji izvijestili su da se sudarilo 18 osobnih automobila, kamion i vozilo za posipanje cesta. Nakon prvotne nesreće, uslijedilo je još nekoliko manjih sudara.

Dodaju da je cesta nalikovala pravom polju krhotina te da je zato bilo teško raščistiti i sanirati prometnicu.

Veliki broj pripadnika hitnih službi pojurio je na teren, a cesta je u potpunosti bila zatvorena dok su trajali očevid i uklanjanje.

