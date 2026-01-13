FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOTALNI KAOS /

Lančani sudar 20 vozila, ima teško ozlijeđenih: 'Cesta je izgledala kao polje krhotina'

Lančani sudar 20 vozila, ima teško ozlijeđenih: 'Cesta je izgledala kao polje krhotina'
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Lokalni mediji izvijestili su da se sudarilo 18 osobnih automobila, kamion i vozilo za posipanje cesta

13.1.2026.
9:03
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čak 20 vozila u ponedjeljak oko 18.45 sudjelovalo je u lančanom sudaru na saveznoj cesti B173 kod Lichtenfelsa u Njemačkoj, a ozlijeđeno je najmanje 13 ljudi, od čega dvoje teško, piše Fenix. 

Vjeruje se da je stanje kolnika, kojeg je policija opisala riječima "zrcalno gladak", bio jedan od uzroka kaosa. 

Situaciju je dodatno otežala činjenica da sol za posipanje nije mogla stići do lica mjesta jer se vozila zbog poledice gotovo nisu mogla ni pomaknuti. 

Polje krhotina 

Lokalni mediji izvijestili su da se sudarilo 18 osobnih automobila, kamion i vozilo za posipanje cesta. Nakon prvotne nesreće, uslijedilo je još nekoliko manjih sudara.

Dodaju da je cesta nalikovala pravom polju krhotina te da je zato bilo teško raščistiti i sanirati prometnicu. 

Veliki broj pripadnika hitnih službi pojurio je na teren, a cesta je u potpunosti bila zatvorena dok su trajali očevid i uklanjanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male

NjemačkaPrometna NesrećaAutomobili
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOTALNI KAOS /
Lančani sudar 20 vozila, ima teško ozlijeđenih: 'Cesta je izgledala kao polje krhotina'