Stravičan sudar u Istri, ima mrtvih i ozlijeđenih: Policija pojurila na teren

Jedna osoba poginula je u ponedjeljak poslijepodne u sudaru dva automobila kod naselja Vranići na području Višnjana.

Istarska policija na teren je pojurila nakon dojave koja je stigla oko 13.25 sati.

Ima i ozlijeđenih

U priopćenju ističu da je poginula jedna osoba, dok su sudionicima prometne nesreće iz drugog vozila pruža liječnička pomoć.

Očevid, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u tijeku, a na lice mjesta izlazi i nadležni državni odvjetnik.

Županijska cesta 5042 trenutačno je zatvorena i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.

