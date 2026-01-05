FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CESTA ZATVORENA /

Stravičan sudar u Istri, ima mrtvih i ozlijeđenih: Policija pojurila na teren

Stravičan sudar u Istri, ima mrtvih i ozlijeđenih: Policija pojurila na teren
×
Foto: Rtl

Očevid, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u tijeku

5.1.2026.
15:16
Erik Sečić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna osoba poginula je u ponedjeljak poslijepodne u sudaru dva automobila kod naselja Vranići na području Višnjana.

Istarska policija na teren je pojurila nakon dojave koja je stigla oko 13.25 sati.

Ima i ozlijeđenih 

U priopćenju ističu da je poginula jedna osoba, dok su sudionicima prometne nesreće iz drugog vozila pruža liječnička pomoć.

Očevid, koji bi trebao utvrditi sve okolnosti tragedije, je u tijeku, a na lice mjesta izlazi i nadležni državni odvjetnik.

Županijska cesta 5042 trenutačno je zatvorena i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila muškarca s više od 100 kilograma morskih trpova

IstraPrometna NesrećaSudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CESTA ZATVORENA /
Stravičan sudar u Istri, ima mrtvih i ozlijeđenih: Policija pojurila na teren