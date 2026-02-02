Kuba u sve većoj humanitarnoj krizi zbog Trumpovih prijetnji: Meksiko šalje pomoć

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u nedjelju je najavila nove pošiljke humanitarne pomoći Kubi nakon američke prijetnje carinama dobavljačima nafte tom socijalističkom karipskom otoku.

"Ovaj tjedan planiramo humanitarnu pomoć za Kubu... u obliku hrane i drugih proizvoda, dok diplomatskim kanalima dogovaramo povezano s isporukom nafte iz humanitarnih razloga", rekla je Sheinbaum na događaju u Guaymasu u sjeverozapadnoj državi Sonori.

Šefica države dodala je da su pripreme za otpremu pomoći i osnovnih potrepština za kubansko stanovništvo već u tijeku.

Trumpove carine

Sheinbaum je rekla da nije razgovarala o situaciji na Kubi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je zemljama koje šalju naftu na Kubu zaprijetio dodatnim carinama.

Meksiko je jedan od najvećih dobavljača nafte toj državi, kojom vlada Komunistička partija, ali je i veoma važan trgovinski partner Sjedinjenih Država. Sheinbaum je u petak upozorila na veliku humanitarnu krizu na Kubi.

Prema medijskim izvješćima, Meksiko je već smanjio isporuke nafte Kubi posljednjih dana pod pritiskom SAD-a, iako o tome nije bilo službene potvrde. Dok se ne postigne diplomatsko rješenje, Meksiko će isporučivati ​​druge proizvode od životne važnosti, najavila je Sheinbaum.

Napetost između Kube i SAD-a

Papa Lav XIV. također je izrazio zabrinutost zbog rastućih napetosti između Kube i SAD-a. Pozvao je sve odgovorne da se uključe u "iskren i učinkovit dijalog" kako bi se izbjeglo nasilje i spriječila daljnja patnja kubanskog naroda.

Kubu redovito pogađaju nestanci struje zbog dotrajale elektroenergetske mreže i nestašice nafte. Struje često nema i po 12 ili više sati dnevno.

Taj je karipski otok trenutačno u jednoj od najgorih ekonomskih kriza otkako je 1959. osnovan režim nakon revolucije pod Fidelom Castrom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad izvoza u Hrvatskoj zbog Trumpovih carina, najteže pogođena farmaceutska industrija