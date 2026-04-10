NERVOZA PRIJE IZBORA /

Orban poslao dramatičnu poruku naciji: 'Oni kuju zavjeru sa stranim službama'

Foto: Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010., priželjkuje i peti mandat

10.4.2026.
11:48
Hina
Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban u petak je, dva dana prije održavanja nedjeljnih parlamentarnih izbora, optužio svoje "protivnike" za sudjelovanje u "organiziranom pokušaju upotrebe kaosa, pritiska i međunarodne demonizacije kako bi osporili odluku mađarskog naroda".

Oni "kuju zavjeru sa stranim obavještajnim službama, ne prežu ni pred čim da bi preuzeli vlast", objavio je na Facebooku, osudivši "prijetnje nasiljem" usmjerene protiv svojih pristaša, "izmišljene optužbe o izbornoj prijevari" i "unaprijed organizirane demonstracije" čak i prije prebrojavanja glasova.

Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010., priželjkuje i peti mandat. Njegov suparnik, konzervativni i proeuropski orijentirani političar Peter Magyar, daleko je ispred u neovisnim anketama.

I on je, prije posjeta američkog potpredsjednika J. D. Vancea Budimpešti tijekom ovog tjedna upozorio na pokušaj Sjedinjenih Država utječu na izbore, a i stručnjaci tvrde da postoje dokazi o kontinuiranim ruskim naporima o miješanju u kampanju u korist Viktora Orbana.

Najnovije ankete 

Mađarska stranka desnog centra Tisa ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora u nedjelju, pokazali su rezultati ankete objavljene u novinama Nepszava u petak. Nacionalist Orban se suočava s najvećim izazovom za svoju 16-godišnju vlast, no velik broj neodlučnih birača znači da je ishod izbora neizvjestan, piše Reuters.

Tisa, koju vodi bivši vladin insajder Peter Magyar, uživa podršku od 52 posto kada je riječ o biračima koji su odlučili za koga će glasati, a Fidesz podržava njih 39 posto, pokazali su rezultati predizborne ankete koju je proveo institut Publicus.

Anketa, u kojoj je sudjelovalo 1000 osoba, pokazala je da od svih birača 38 posto podržava Tisu, a 29 posto Fidesz. Oko 25 posto ispitanika je reklo da još nisu odlučili koga će podržati.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
