STRANE SILE U IGRI /

Pogledajte tko je stao uz Viktora Orbana: 'Pravi prijatelj, borac i pobjednik'
Foto: Harun Ozalp/AFP/Profimedia

Viktor Orban, desničarski populist i dugogodišnji Trumpov saveznik, suočava se s tijesnom utrkom na parlamentarnim izborima

10.4.2026.
8:15
Hina
Harun Ozalp/AFP/Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump ponovno se umiješao u mađarsku izbornu kampanju, pozivajući uoči nedjeljnog glasanja birače da podrže premijera Viktora Orbana.

"IZAĐITE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBANA", napisao je Trump u četvrtak na svojoj mreži Truth Social, nazivajući Orbana "pravim prijateljem, borcem i POBJEDNIKOM" dodajući: "UZ NJEGA SAM CIJELIM PUTEM!"

Američki potpredsjednik JD Vance otputovao je ovog tjedna u Mađarsku kako bi podržao Orbanovu kampanju pred parlamentarne izbore 12. travnja.

Tijesna utrka u Mađarskoj

Orban, desničarski populist i dugogodišnji Trumpov saveznik, suočava se s tijesnom utrkom, a ankete sugeriraju da njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom Strankom poštovanja i slobode (Tisza) koju predvodi Peter Magyar.

Mađarski čelnik suočio se s kritikama u Europskoj uniji zbog zabrinutosti oko nazadovanja demokracije i vladavine prava u Mađarskoj.

Orban održava bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, često podržavajući narative Kremlja u mađarskim državnim medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: On je kamenčić u cipeli koji žulja EU, Putinov saveznik, Trumpov prijatelj i 'pljunuti' Mel Gibson

