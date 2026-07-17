Kod Hrvata koji je izbo djevojčice u školi pronašli manifest od 19 stranica

Njemački istražitelji su kod 16-godišnjeg Hrvata osumnjičenog za napad nožem u bavarskoj školi pronašli manifest od 19 stranica ispunjen govorom mržnje, nasilnim fantazijama i teorijama zavjere, koji bi mogao postati jedan od ključnih dokaza i rasvijetlili motive napada.

Prema detaljima koje je objavio njemački Spiegel, a prenosi ih Fenix Magazin, manifest pruža uvid u radikalizirani svjetonazor mladića ispunjen mržnjom, mizoginijom i antisemitizmom. Poduži dokument napisan je na engleskom, a u njemu autor sebe opisuje kao desno akceleracionista. Državno odvjetništvo u Münchenu provjerava autentičnost manifesta i digitalne tragove povezane s osumnjičenikom, a vlasti analiziraju njegov sadržaj kako bi utvrdile u kojoj je mjeri ideološka radikalizacija mogla utjecati na počinjeno kazneno djelo.

Prema Spiegelu, autor manifesta vrijeđa gotovo sve društvene skupine, posebno žene, muslimane, homoseksualce i druge koje smatra dijelom društva koje odbacuje.

Nasilne fantazije i mržnja

Tekst je prožet i nasilnim fantazijama, pa istražitelji ispituju je li upravo ta ideologija bila motiv napada i je li osumnjičenik imao veze s ekstremističkim internetskim krugovima. Posebnu pozornost posvetit će i mogućnoj povezanosti osumnjičenika s takozvanom incel subkulturom (eng. involuntary celibate).

Prema njemačkom tjedniku, manifest ima elemente karakteristične za internetske zajednice koje šire mržnju prema ženama i ide nasilje kao odgovor na osobne frustracije.

Spiegel također navodi kako postoje indicije da je tinejdžer možda planirao napad, u kojem su ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje, prenositi preko interneta uživo. To je kasnije potvrdilo Državno odvjetništvo u Münchenu.

Istraživački i informacijski centar za antisemitizam Bavarske (RIAS) analizirao je dokument i ocijenio ga izrazito antisemitskim. Voditeljica centra Annette Seidel-Arpaci izjavila je da tekst pruža “uznemirujući uvid u svijet misli i osjećaja ispunjen nasilnim i destruktivnim fantazijama”.

Mizogine poruke

Prema analizi RIAS-a, autor polazi od tvrdnje da društvom upravljaju “cionisti”, dok Židove prikazuje kao moćnu skupinu koja iz sjene kontrolira političke procese.

U dokumentu se navodno tvrdi da autor želi napasti osobe koje vidi odgovornima za održavanje takvog sustava.

Osim antisemitskog sadržaja, stručnjaci upozoravaju da manifest obiluje mizoginim porukama. U njemu se nalaze opisi nasilja nad ženama, seksualizirane fantazije o mučenju te otvoreno omalovažavanje žena.

U napadu 8. srpnja u gimnaziji u Schongauu teško su ozlijeđene dvije 13-godišnje učenice. Za napad je osumnjičen 16-godišnji učenik s hrvatskim državljanstvom, koji je ubrzo uhićen.