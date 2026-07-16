Bivša supruga pomogla Stanislavu, on ju ubio u centru grada: Cure detalji tragedije u Njemačkoj

Obiteljska drama u pozadini je strašne tragedije koja je potresla hrvatsku zajednicu u Njemačkoj nakon što je Hrvat uhićen zbog sumnje da je blizu tržnice u centru Kelkheima ubio bivšu suprugu, prenosi Fenix Magazin pozivajući se na izvore bliske obitelji.

Portal piše da je osumnjičeni za ubojstvo Stanislav S., Hrvat podrijetlom iz Hercegovine koji je nedavno stigao u mali njemački grad zbog posla. Njegova žrtva, 58-godišnja bivša supruga primila ga je kod sebe jer on nije mogao pronaći stan za boravak.

Dvojac se vjenčao prije 35 godina i zajedno su dobili tri sina i kćeri, no u međuvremenu su se rastali.

Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia

Prije stravičnog čina, među njima je izbila žestoka svađa ispred jednog lokalnog kafića. Sukob je brzo eskalirao te je Stanislav, sumnja se, nasrnuo na bivšu suprugu i usmrtio je nožem.

Ubojstvo u centru grada

Hrvat (60) je osumnjičen da je u utorak navečer u Kelkheimu u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen usmrtio dvije godine mlađu ženu, također hrvatsku državljanku.

Vjeruje se da će ga tijekom dana izvesti pred suca koji će odlučivati o istražnom zatvoru.

Svjedok Peter, koji je kazao da je u trenutku napada bio udaljen od njih nekoliko metara, ispričao je njemačkim medijima da je muškarac ubo žrtvu u vrat. Navodno je u trenutku napada bio pod utjecajem alkohola. "Sve je bilo puno krvi, bježao sam da se spasim".

Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia

Napadnuta žena je navodno također pokušala pobjeći, ali ubrzo se srušila. Preminula je na mjestu zločina, a napadača su svladali prolaznici do dolaska policije.

Tijekom uhićenja zadobio je lakše ozljede.

Tužiteljstvo je ranije potvrdilo da su osumnjičeni i žrtva bili u braku od 1991. godine, ali nisu iznosili više detalja zbog istrage.