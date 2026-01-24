FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA I UŽAS /

Klizište nakon obilnih kiša zatrpalo selo: Najmanje sedam poginulih, gotovo 100 ljudi nestalo

Klizište nakon obilnih kiša zatrpalo selo: Najmanje sedam poginulih, gotovo 100 ljudi nestalo
×
Foto: Screenshot X Hans Deacher

Klizište se aktiviralo kasno u petak nakon višesatne obilne kiše i jakih vjetrova

24.1.2026.
9:40
Hina
Screenshot X Hans Deacher
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Klizište izazvano obilnim kišama zatrpalo je selo u Indoneziji, pri čemu je najmanje sedam ljudi poginulo, a deseci se smatraju nestalima, objavile su u subotu vlasti.

Klizište je kasno u petak pogodilo zaselak u okrugu Zapadni Bandung u pokrajini Zapadna Java nakon višesatne obilne kiše i jakih vjetrova, rekao je seoski poglavar Nur Awaludin Lubis.

Do subote je potvrđena smrt sedam osoba, a 93 se smatraju nestalima. 

Prirodne katastrofe česte

"Nisu svi nestali nužno i smrtno stradali. Neki su možda i sami napustili opasno mjesto", rekao je Awaludin.

U Indoneziji su prirodne katastrofe česte, osobito poplave i klizišta koja nastaju kao posljedica obilnih padalina, uglavnom zbog planinskog terena, tropske klime i dugotrajnih kišnih sezona.

Osobito su česta u razdoblju obilnih kiša, a najčešća su u gusto naseljenim područjima u kojima su krčenje šuma i prenamjena zemljišta povećali nestabilnost tla.

POGLEDAJTE VIDEO: New York se u 15 minuta pretvorio u rijeku: 'Vrlo brzo je nastala bujica, bilo je zastrašujuće'

KlizisteIndonezijaObilne Kiše
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA I UŽAS /
Klizište nakon obilnih kiša zatrpalo selo: Najmanje sedam poginulih, gotovo 100 ljudi nestalo