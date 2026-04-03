Kineski inženjer otkrio trik za obaranje američkih borbenih aviona: 'Proročanstvo' se ostvarilo

Samo pet dana prije nego što je Iran tvrdio da je pogodio američki borbeni zrakoplov F-35, korisnik iz Kine podijelio je na društvenim mrežama detaljan vodič u kojem objašnjava kako se takav napad može izvesti, piše Yahoo.com.

Video, objavljen 14. ožujka s računa pod nazivom "Laohu Talks World", objašnjava kako Iran može koristiti pristupačne sustave za pronalaženje i napad na najnapredniji američki borbeni zrakoplov. Video je pregledan više desetaka milijuna puta. Dana 19. ožujka Iran je izjavio da je njegova protuzračna obrana pogodila američki F-35A tijekom misije prije zore iznad središnjeg Irana, prisiljavajući ga na prisilno slijetanje.

Tajming je bio toliko upečatljiv da je u kineskim online krugovima opisan kao "proročanski". Međutim, ovo nije jedini primjer.

Nije prvi stručnjak koji nudi savjete

Otkad je započela Operacija Epski gnjev, sve više kineskih civila sa znanstvenim, tehnološkim, inženjerskim i matematičkim obrazovanjem dijeli vojne analize online kako bi pomogli Iranu u suprotstavljanju američkoj zračnoj moći. Ove objave uključuju tehnička objašnjenja oružja i taktičke savjete, a dijele se bez plaćanja ili službene podrške.

Ovaj trend pokazuje novu vrstu neformalnog, decentraliziranog dijeljenja znanja tijekom ratnog vremena. Čini se da neki suradnici imaju stvarnu tehničku stručnost s vojnom opremom i koriste informacije otvorenog koda kako bi pomogli zemlji koja se suočava s jednom od najmoćnijih zračnih snaga na svijetu.

F-35 ranjiv na jeftine sustave

Glavna ideja tutorijala, da bi Iran mogao koristiti jeftine sustave za borbu protiv stealth lovca pete generacije, ima određenu tehničku podršku. F-35 Lightning II izgrađen je kako bi izbjegao otkrivanje radarom koristeći svoj oblik, posebne materijale i skrivene prostore za oružje. Međutim, stealth ga ne čini nevidljivim, a njegova ograničenja su dobro poznata.

Elektrooptički i infracrveni senzori, poznati kao EO/IR sustavi, ne koriste radarske signale. Budući da su ovi senzori pasivni, ne aktiviraju sustave radarskog upozorenja na stealth zrakoplovima. F-35 ima vlastite infracrvene senzore, ali možda neće reagirati dovoljno brzo ako ga neprijatelj uhvati iz neposredne blizine.

Kineski vojni analitičari rekli su da se događaj 19. ožujka podudarao s onim što bi se dogodilo s EO/IR presretanjem. Istaknuli su da zrakoplov vjerojatno nije dobio radarsko upozorenje prije nego što je oštećen.

Povijesni rezultati govore za sebe

Godine 1962. Kina je stvorila metodu za obaranje američkih špijunskih zrakoplova U-2 tako što je radar držala isključenim dok zrakoplov nije bio iznad glave, a zatim ga nakratko uključila za paljbu. Kineski analitičari također su mnogo govorili o korištenju slične metode protiv zrakoplova pete generacije, uključujući protuzračnu obranu tek nakon što je stealth zrakoplov prošao i napadajući s leđa, gdje ga je lakše otkriti.

Na početku operacije Epski gnjev, Iran je koristio lažne radarske sustave kako bi privukao izraelske napade na lažne ciljeve, dok je skrivao svoje stvarne sustave. To usko prati istu strategiju.

Peking je zadržao službenu distancu od sukoba, iako postoje izvješća u kojima se tvrdi da je u razdoblju prije napada prodavao ofenzivne dronove i komponente Iranu. Širenje civilnih tutorijala je drugačije jer je neslužbeno, neplaćeno i potpuno javno. Nije jasno vidi li kineska vlada ovu podršku vojske na lokalnoj razini kao problem ili kao nešto što je tiho dopušteno iz strateških razloga. Jasno je da kineske platforme nisu pokušale ukloniti sadržaj, koji je i dalje široko dostupan.

