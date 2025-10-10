Kim sprema paradu s raketama koje mogu pogoditi Ameriku: Spominje se i tajno oružje

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un na proslavi osnivanja vladajuće Radničke stranke izjavio je da globalni ugled zemlje raste svakim danom, izvijestili su državni mediji u petak.

Na proslavi kojoj su prisustvovali strani šefovi država, Kim je odao počast nasljeđu stranke za koju je rekao da nije napravila "nijednu grešku ili propust u svojoj 80-godišnjoj povijesti, vodeći zemlju putem uspona jašući na mudrosti i snazi ​​naroda", izvijestila je državna novinska agencija KCNA.

"Danas stojimo pred svijetom kao moćan narod bez prepreka koje ne možemo prevladati i bez velikih postignuća koje ne možemo postići", rekao je Kim na svečanosti na stadionu Prvog maja u Pjongjangu kojem su prisustvovale visoke strane delegacije.

Tko je stigao u goste?

Taj događaj dolazi nakon Kimovog posjeta Pekingu prošlog mjeseca povodom 80. obljetnice pobjede Kine u Drugom svjetskom ratu, gdje je stajao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na velikoj vojnoj paradi u svom prvom javnom pojavljivanju na multilateralnoj diplomatskoj sceni. KCNA nije imenovala goste koji su prisustvovali događajima u četvrtak.

Kineski premijer Li Qiang, vijetnamski vođa To Lam i zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev stigli su u Pjongjang kako bi prisustvovali proslavi obljetnice, izvijestili su državni mediji. Na stadionu su održane masovne igre i umjetničke predstave, a Kim je bio u pratnji gostiju koje je velika okupljena gomila pozdravila uzvicima "koji su zatresli noćno nebo glavnog grada", rekla je KCNA.

Kim je razgovarao s kineskim premijerom Lijem, gdje su rekli da posjet označava "novo poglavlje" u unapređenju veza dviju zemalja pod njihovim vrhovnim vođama i obećali proširenje strateškog dijaloga i razmjene na visokoj razini, a odvojeno je primio vijetnamskog To Lama uz počasnu gardu i razgovarao o unapređenju suradnje u suočavanju s globalnim izazovima, prenosi agencija. Medvedev je razgovarao s visokim sjevernokorejskim dužnosnicima i prisustvovao prijemu održanom u njegovu čast, dodaje KCNA.

Vojna parada

Državni mediji nisu spomenuli veliku vojnu paradu koju se očekivalo da će zemlja organizirati kako bi obilježila obljetnicu, ali očekuje se da će održati kasnije u petak na trgu u Pjongjangu. Washington Post piše da bi se na paradi mogle predstaviti interkontinentalne balističke rakete (ICBM) koje potencijalno mogu dosegnuti kopno SAD-a, kao i oružje kratkog dometa za koje Sjeverna Koreja tvrdi da može nanijeti nuklearne udare Južnoj Koreji.

Na dosadašnjim paradama prikazivane su najnovije balističke rakete i konvencionalni oružani sustavi vojske, zrakoplovstva i mornarice. Satelitske snimke koje je u rujnu analizirao portal NK Pro sugeriraju da će fokus i ove godine biti na vojsci. Snimke su zabilježile 550 kamiona i na stotine redova vojnika koji su na poligonima vježbali za paradu.

Zvijezda programa mogla bi biti Hwasong-20, interkontinentalna balistička raketa nove generacije koju je Kim osobno pregledao prošlog mjeseca. Međutim, Kim je u govoru krajem rujna natuknuo da bi moglo postojati "tajno oružje" pa nije isključeno da će glavna atrakcija biti dosad neotkrivena raketa, kao što je raketa Hwasong-17 prvi put predstavljen na paradi prije pet godina. Mogle bi se pojaviti i rakete Hwasong-18 i Hwasong-19, koje imaju kapacitete za nositi nuklearne bojeve glave.

