Kina poslala oštru poruku Trumpu, Europa najavljuje hitne sastanke i obraćanja

Nastavlja se drama oko Grenlanda. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio carine za osam europskih država koje su svoje vojnike poslale na najveći otok na svijetu, stižu reakcije iz Kine, a glavni tajnik UN-a također je prozvao SAD. Europsko vijeće najavilo je hitan sastanak, a britanski premijer Keir Starmer izvanrednu konferenciju za medije.

Gutteres: ‘Ako se ne suprotstavimo moćnima...'

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres izjavio je za BBC da SAD smatra kako je njegova moć važnija od međunarodnog prava.

Guterres je rekao da u Washingtonu postoji ‘čvrsto uvjerenje‘ da su multilateralna rješenja nevažna.

"Ono što je važno jest korištenje moći i utjecaja SAD-a, a ponekad i zanemarivanje normi međunarodnog prava", rekao je Guterres te dodao kako su ljudi često neskloni suprotstaviti se moćnima,ali: "Ako se ne suprotstavimo moćnima, nikada nećemo moći imati bolji svijet", ustvrdio je.

Kina poručila Trumpu: ‘Prestanite‘

Kina je reagirala na raniju izjavu Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Podsjetimo, Trump je, odgovarajući na pitanja novinara, prošloga tjedna izjavio: "Volim kineski narod. Volim ruski narod. Ali ne želim ih kao susjede, to se neće dogoditi."

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun poručio je da je ‘međunarodno pravo, utemeljeno na ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, temelj sadašnjeg međunarodnog poretka i mora se poštovati‘.

"Pozivamo Sjedinjene Američke Države da prestanu koristiti takozvanu ‘kinesku prijetnju’ kao izgovor za ostvarivanje vlastitih interesa", poručio je Guo.

Sazvan hitan sastanak Europskog vijeća

Predsjednik Europskog Vijeća Antonio Costa najavio je da će sljedećih dana sazvati hitan sastanak Europskog vijeća "u svijetlu najnovijih značajnih događaja i s ciljem daljnjih koordinacija“.

Costa je rekao da je to odlučio učiniti nakon konzultacija s liderima država članica, gdje je ponovljena snažna privrženost načelima kao što su: jedinstvo oko načela međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta; solidarnost u potpori Danskoj i Grenlandu; priznanje zajedničkih transatlantskih interesa za mir i sigurnost na Arktiku, posebno radeći unutar NATO-a; spremnost za obranu od bilo kakve ugroze...

Costa nije rekao kada će se održati izvanredni samit EU. Poznato je tek da će se on dogoditi "u narednim danima".

Trump: ‘Danska nije uspjela ukloniti rusku prijetnju‘

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da Danska nije uspjela učiniti ništa kako bi uklonila ‘rusku prijetnju‘ s Grenlanda te je rekao: ‘Sada je vrijeme i to će biti učinjeno!‘.

Starmer najavio izvanrednu konferenciju za medije

Britanski premijer Keir Starmer održat će u ponedjeljak ujutro hitnu konferenciju za novinare zbog krize na Grenlandu. Američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda je zaprijetio uvođenjem carina Velikoj Britaniji i drugim europskim saveznicima dok se ne postigne dogovor o kupnji poluautonomnog teritorija Danske od strane SAD-a, prenosi Express.co.uk.

No, Velika Britanija, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Nizozemska i Finska u spektakularnoj zajedničkoj izjavi upozorile su da "carinske prijetnje potkopavaju transatlantske odnose".

Danska premijerka Mette Frederiksen također je upozorila predsjednika Trumpa da Europa da se "Europa neće dati ucijeniti".

Trump tvrdi da Danska nije zaštitila Grenland od Rusije

Donald Trump rekao je da Danska nije poslušala upozorenja o zaštiti Grenlanda od prijetnje Rusije. Jutros je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: "NATO već 20 godina govori Danskoj da "morat ukloniti rusku prijetnju s Grenlanda".

"Nažalost, Danska nije mogla ništa učiniti po tom pitanju. Sada je vrijeme i to će biti učinjeno!!!"

Vjeruje se da je Trumpa zasmetala vojna vježba koju predvodi Danska, koja se ovog tjedna održava sa saveznicima na Grenlandu, rekavši da su zemlje "otputovale na Grenland, u nepoznate svrhe".

