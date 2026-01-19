FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VRIJEME JE' /

Trump prozvao Dansku: 'NATO vam već 20 godina govori da to napravite'

Trump prozvao Dansku: 'NATO vam već 20 godina govori da to napravite'
×
Foto: Shutterstock

Sve veća prisutnost Kine i Rusije čini Grenland vitalnim za sigurnosne interese SAD-a, tvrdi Trump

19.1.2026.
7:55
Hina
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da Danska nije uspjela učiniti ništa kako bi uklonila "rusku prijetnju" s Grenlanda te je rekao: "Sada je vrijeme i to će biti učinjeno!"

"NATO već 20 godina govori Danskoj da "mora ukloniti rusku prijetnju s Grenlanda". Nažalost, Danska nije uspjela ništa učiniti u tom pitanju", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži u svojem vlasništvu pod nazivom Truth Social.

Bijela kuća, dansko predsjedništvo Europskom unijom i dansko ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.

Trump je više puta inzistirao da neće pristati ni na što manje od vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske.

Čelnici Danske i Grenlanda ustraju na tome da otok nije na prodaju i ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

Trump je u subotu zaprijetio valom povećanja carina europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Sve veća prisutnost Kine i Rusije čini Grenland vitalnim za sigurnosne interese SAD-a, tvrdi Trump.

Danski i drugi europski dužnosnici istaknuli su da je Grenland već obuhvaćen NATO-ovim savezom o kolektivnoj sigurnosti.

GrenlandDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'VRIJEME JE' /
Trump prozvao Dansku: 'NATO vam već 20 godina govori da to napravite'