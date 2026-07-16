Požar u sirotištu ubio 11 osoba, ima još ozlijeđenih: Mnogi su teško opečeni

Jedanaest osoba je poginulo, a 19 ozlijeđeno u požaru u sirotištu blizu alžirskog glavnog grada rano u četvrtak, objavili su državni mediji. Požar je izbio u sirotištu u istočnom predgrađu Alžira.

Deset ozlijeđenih je pretrpjelo opekline različitog intenziteta, a hitne službe su iz sirotišta evakuirale pet osoba s invaliditetom, rekla je civilna zaštita.

Služba je kazala da su vatrogasne operacije i dalje u tijeku te nije odmah identificirala žrtve, objavila njihovu dob ni uzrok požara.

Alžir se proteklih dana suočava s toplinskim valom, a jedinice civilne zaštite su se suočile s 913 požara diljem zemlje od 8. srpnja, objavila je državna novinska agencija APS u srijedu.