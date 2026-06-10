Tinejdžer osuđen na 35 godina zatvora: 'Bio je vrlo dobar učenik, s gotovo savršenim ocjenama'

Porota u Teksasu proglasila je u utorak krivim Karmela Anthonyja, tinejdžera optuženog da je na srednjoškolskom atletskom natjecanju na području Dallasa izbo nožem svojeg vršnjaka Austina Metcalfa, prenosi BBC. Obojica mladića u trenutku incidenta imala su 17 godina.

Slučaj je privukao veliku pozornost američke javnosti jer je Karmelo Anthony crnac, a Austin Metcalf bio je bijelac, dok je rasne prijepore dodatno potaknula tvrdnja organizacije Next Generation Action Network, koja je podupirala Anthonyja, da među porotnicima nije bilo nijedne crne osobe.

Tužiteljstvo je tijekom postupka tvrdilo da je Anthony prije napada prijetio Metcalfu te da ga je potom namjerno usmrtio. Obrana je, s druge strane, zastupala tezu da je Anthony djelovao u samoobrani.

Iako je Anthony u vrijeme ubojstva, 2. travnja 2025., bio maloljetan, prema teksaškom zakonu moglo mu se suditi kao odrasloj osobi. Nakon osuđujuće presude izrečena mu je kazna od 35 godina zatvora.

Slučaj temeljen na iskazima očevidaca

Tijekom suđenja tužitelji su pozvali gotovo dvadesetak svjedoka, a slučaj su temeljili ponajprije na iskazima očevidaca. Učenici koji su svjedočili na strani tužiteljstva opisali su Anthonyja kao napadača.

Jedno od najemotivnijih svjedočenja dala je dr. Elizabeth Ventura, glavna medicinska istražiteljica okruga Collin. Pred sudom je opisala veliku ranu na Metcalfovim prsima te navela da mu je nož probio srce.

Obrana je također pozvala više svjedoka, među njima učenike i atletskog trenera Adama Linwooda. On je rekao da je Anthony bio predložen za kapetana momčadi, a bio je i vrlo dobar učenik, s gotovo savršenim ocjenama.

Porota je osuđujuću presudu donijela za manje od tri sata. Organizacija za građanska prava Next Generation Action Network, koja je podupirala Anthonyja, istaknula je nakon presude da među porotnicima nije bilo nijedne crne osobe.

Sudac Roach poroti je dao mogućnost da razmotri i optužbu za ubojstvo iz nehaja, za koju je zapriječena kazna do 20 godina zatvora. Porota je ipak Anthonyja proglasila krivim, nakon čega je osuđen na 35 godina zatvora.