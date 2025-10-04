Kaos u Londonu: Više od 400 uhićenih prosvjednika zbog podrške propalestinskoj skupini

Londonska policija uhitila je stotine prosvjednika zbog podrške zabranjenoj propalestinskoj skupini na prosvjedu u subotu koji se održao unatoč zahtjevima da se otkaže nakon smrtonosnog napada u sinagogi u Manchesteru.

Dvije osobe su ubijene u napadu u sjeverozapadnom engleskom gradu u četvrtak, a policija je ustrijelila napadača, Britanca sirijskog podrijetla za kojeg je protuteroristička policija rekla da je možda bio inspiriran ekstremističkom islamističkom ideologijom.

Organizatori su odbili zahtjeve policije i vlade da otkažu subotnje demonstracije, koje su bile najavljene prije napada, u znak prosvjeda protiv zabrane propalestinske skupine Palestine Action prema zakonima protiv terorizma.

Britanski premijer Keir Starmer u subotu ujutro je pozvao na smirenost poručivši na platformi X da "poziva sve koji razmišljaju o prosvjedu ovog vikenda da prepoznaju i poštuju tugu britanskih Židova." "Ovo je trenutak žalosti. Nije vrijeme za poticanje napetosti i nanošenje daljnje boli. Vrijeme je da se držimo zajedno", rekao je.

Uhićeni na trgu Trafalgar

Policija je uhitila prosvjednike na trgu Trafalgar u središtu Londona dok su ispisivali slogane na transparentima kojima su podržavali Palestinsku akciju, koja je zabranjena u srpnju nakon što su članovi provalili u zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Policija je izjavila da je uhićeno 442 ljudi - otprilike polovica broja uhićenih na sličnom prosvjedu u rujnu.

Gomila od više od 1000 ljudi pljeskala je i klicala uhićenima dok ih je policija provodila kroz gomilu bez otpora. Promatrači su policajcima skandirali "sram vas bilo".

Šest osoba uhićeno je odvojeno nakon što su razvili transparent Palestinske akcije na Westminsterskom mostu ispred parlamenta.

Demonstracije su najnovije u nizu prosvjeda protiv zabrane iskazivanja podrške Palestinskoj akciji tijekom kojih su uhićene stotine prosvjednika.

POGLEDAJTE VIDEO: Italija kipti od bijesa! Vlada prosvjednike naziva kriminalcima: Evo kakva je situacija u Milanu