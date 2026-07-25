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'U IME TREĆE ZEMLJE' /

Kanadska stažistica u NATO-u uhićena zbog optužbi za špijunažu

Kanadska stažistica u NATO-u uhićena zbog optužbi za špijunažu
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Foto: ROBIN UTRECHT/AFP/Profimedia/Ilustracija

Tužiteljstvo je kazalo da je osumnjičena bila stažistica u vojnom zapovjedništvu saveza (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu

25.7.2026.
9:40
Maja Mahovlić
ROBIN UTRECHT/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Kanadska državljanka kineskog porijekla koja je stažirala u objektu NATO saveza u Belgiji je uhićena zbog optužbi za špijunažu, objavilo je belgijsko tužiteljstvo u subotu.

"Sumnjiči ju se za špijuniranje u ime treće zemlje i za članstvo u zločinačkoj organizaciji", priopćilo je tužiteljstvo.

Dodalo je da daljnje pojedinosti o ženi, uključujući njeno ime, zasad neće biti objavljene.

Tužiteljstvo je kazalo da je osumnjičena bila stažistica u vojnom zapovjedništvu saveza (SHAPE) u belgijskom gradu Monsu.

špijunažaNato
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