Stotine milijuna ljudi diljem svijet u petak se uvjerilo koliko je cijeli internet zapravo na "staklenim nogama".

Greška u softveru tvrtke CrowdStrike, nazvana Falcon Sensor, utjecala ja na kvar operativnih sustava Windows u medijskim kućama, bolnicama, zračnim lukama i bojnim tvrtkama na najmanje dvadeset milijuna računala te oko 300 tisuća kritičnih servera (critical software deployment server).

Neki stručnjaci procjenjuju da je preko 150 milijuna računala u globalno povezanim računalnim mrežama neizravno pogođeno. Vrijednost same tvrtke 'Crowdstrike' odmah je na burzi pala za oko 20 posto, a izgubila je najmanje petnaestak milijardi dolara tržišne vrijednosti.

Do pada sustava u cijelom svijetu došlo je nakon što je Crowdstrike Falcon Sensor, važan softver za kibernetičku sigurnost prisutan na Windows računalima, preko noći primio ažuriranje softvera koje je sadržavalo grešku - i to početničku. Naime, dio softvera je napisan u programskom jeziku C++, koji ima nedostatak da kada se u softverskom kodu pojavi naredba za čitanje podataka koji ne postoje (empty memory bank), ruši cijeli program. To ne bi bio veliki problem da softver Crowdstrike ne radi samo kao aplikacija u sustavu Windows, već i na najosjetljivijoj i temeljnoj razini sustava, Kernelu, koji je zapravo temelj cijelih Windowsa.

To je na milijunima računala dovelo do BSoD-a - Blue Screen of Deatha, odnosno "Plavog Ekrana Smrti", pada cijelog operativnog sustava i nemogućnosti korištenja bilo kojeg softvera. Mnogi korisnici na Twtitteru (X) požalili su se da u njihovim tvrtkama nema tko riješiti problem jer je petak, a mnogi su na odmoru ili su već otišli na vikend. Ovim računalnim padom pogođene su brojne hitne službe u SAD-u i Velikoj Britaniji, ali i pojedine medijske kuće na Balkanu.

Incident sa softverom CrowdStrike pokazuje da u današnjem digitalno i globalno povezanom svijetu ničiji uređaj nije uistinu nezavisan (off-grid). Iako ova softverska greška nije utjecala na računala s operativnim sustavom Linux te na Apple Mac uređaje s MacOS operativnim sustavom, čini se da je samo pitanje dana kada će sličan softverski propust utjecati i na njih.

Stručnjaci već navode da ako je relativno jednostavna softverska greška u stanju zaustaviti tisuće letova i zračnih luka te zaustaviti mnoge proizvodne pogone i bolnice diljem svijeta – što tek treba očekivati ​​u slučaju velikog i dobro koordiniranog cyber napada Rusije ili Kine?

