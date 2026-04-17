Političar ubio suprugu pa presudio sebi pred očima maloljetne djece

Bivši zamjenik guvernera Virginije Justin Fairfax upucao je svoju suprugu Cerinu Fairfax u njihovoj kući, a zatim presudio sebi. Fairfax je bio zvijezda u usponu u Demokratskoj stranci dok njegov mandat nisu okaljale optužbe za seksualni napad. U trenutku tragedije u kući je bilo njihovo dvoje djece od 14 i 16 godina. Policiju je pozvao njihov sin, piše CNN.

Policija okruga Fairfax odgovorila je na poziv u kuću u Annandaleu u Virginiji ubrzo nakon ponoći u četvrtak, gdje su pronašli mrtvog muškarca i ženu. Fairfax je nekoliko puta pucao u svoju suprugu u podrumu kuće prije nego što je potrčao na kat u glavnu spavaću sobu, gdje je presudio sebi. Par je živio zajedno u odvojenim spavaćim sobama dok su bili razdvojeni, rekao je. Audio snimka poziva policiji zabilježila je trenutke nakon incidenta.

"Pozivatelj tvrdi da je njegov otac možda ubo njegovu majku", čuje se kako dispečer govori na audio snimci. Dispečer dodaje da je pozivatelj rekao da "leži na tlu i krvari" s rupama na košulji. Na audio snimci se zatim čuje kako policajci traže osumnjičenika, te na kraju pronalaze muškarca koji odgovara opisu s prostrelnom ranom koju je sam sebi nanio. Policijski glasnogovornik rekao je kako pucnjava proizašla iz obiteljskog spora oko "kompliciranog ili neurednog razvoda". Cerina je prije dva tjedna dobila skrbništvo nad djecom. Podnijela je zahtjev za razvod 18. srpnja 2025., a Fairfax se na sudu trebao pojaviti 21. travnja. Tijekom postupka razvoda, detektivi su pregledali snimke iz kuće.

Cerinu su svi voljeli

Cerina Fairfax "ostavlja neizmjernu prazninu u životima svih koji su je poznavali i voljeli", rekla je njezina odvjetnica Amy Spain.

"Apsolutna je tragedija što je Cerina odvojena od svoje djece i obitelji", rekla je u izjavi, opisujući Cerinu Fairfax kao voljenu i odanu majku.

"Tako je tragično za djecu izgubiti oba roditelja, a još je tragičnije što su zapravo bili u kući kada se to dogodilo", rekao je šef policije Kevin Davis u četvrtak ujutro. Djecu su preuzeli članovi obitelji uz podršku odjela za žrtve policijske uprave okruga Fairfax, rekao je Davis.

"Polovica Amerike vjerojatno prolazi kroz brakorazvodni postupak u nekom trenutku i vrlo, vrlo rijetko, srećom, ikada završi ovako“, rekao je Davis. "Dakle, jako je tužno za ovu zajednicu... puno ljudi koji poznaju obitelj Fairfax - svi su šokirani. Mi smo šokirani". Davis je također rekao da poziv policiji Justina Fairfaxa u siječnju, u kojem se tvrdi da ga je napala supruga, nije potvrđen.

Kao dio tekućeg brakorazvodnog postupka, sudac iz Virginije prošlog je mjeseca u pravnoj naredbi napisao da Fairfax ima konstantnih problema s konzumacijom alkohola i da se "zatvorio" u svoj dom otkako je napustio državnu vladu 2022. godine.

"Zajedno, ove činjenice slikaju živopisnu sliku oca kao talentiranog čovjeka koji se bori s nedefiniranim emocionalnim i psihološkim problemima", napisao je sudac Okružnog suda Timothy J. McEvoy.

Dana 30. ožujka 2026., McEvoy je izdao nalog o skrbništvu i posjetima u kojem je detaljno opisao neke od problema Justina Fairfaxa koji datiraju više od desetljeća.

Tvrdio je da će dokazati da je nevin

"Dokazi su utvrdili da je očevo mentalno i emocionalno zdravlje materijalno i znatno pretrpjelo utjecaj najmanje dva osobna neuspjeha“, napisao je McEvoy, navodeći izborni poraz 2013. i optužbe za seksualni napad 2019. U vrijeme optužbi, Fairfax je "bio uzlazna politička figura koja je namjeravala kandidirati se za guvernera", napisao je sudac.

"Optužbe o napadu duboko su pogodile oca i čini se da su okončale te planove".

Fairfax je potom obilno konzumirao alkohol i povukao se iz obitelji, napisao je sudac. Kada je 2022. napustio svoju državnu funkciju, ista ponašanja ponovno su se pojavila u većoj mjeri i nisu se smanjila do danas. Nije plaćao hipoteku na kuću i potpuno je izgubio fokus. Bio je dužan tisuće dolara.

Justin Fairfax kupio je pištolj 2022. godine, napisao je sudac. Te je godine napustio dom s pištoljem i odjećom u koferu, što je potaknulo frenetičnu potragu prije nego što je pronađen u šumi javnog parka u blizini obiteljske kuće, napisao je sudac. Cerina i Justin Fairfax vjenčali su se u lipnju 2006. i imaju dvoje djece, u dobi od 16 i 14 godina. Njih dvoje su se rastali 1. lipnja 2024. Justin nije plaćao alimentaciju ni supruzi ni djeci.

Fairfax je bio zamjenik guvernera Virginije pod guvernerom Virginije Ralphom Northamom od 2018. do 2022. Također se kandidirao za guvernera Virginije 2021. Vratio se odvjetništvu nakon što je bio zamjenik guvernera, dok je njegova supruga radila kao stomatologinja, prema Davisu.

Dvije žene optužile su Fairfaxa 2019. godine za seksualni napad. Fairfax je više puta porekao optužbe i pozvao na istragu optužbi, rekavši da je "uvjeren" da će to očistiti njegovo ime.

