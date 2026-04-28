HDZ-ovac demantira vlastito Ministarstvo: 'Nota prema Hrvatskoj nije stav BiH'

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić izjavio je kako jučerašnja prosvjedna nota oko skupa u Zagrebu o trećem entitetu, upućena Hrvatskoj, nije službeni stav te zemlje, nego odražava isključivo poziciju ministra Elmedina Konakovića.

"Nota nikako ne predstavlja zajednički vanjskopolitički stav Bosne i Hercegovine", rekao je Brkić (HDZ BiH). Dodao je kako je riječ o potezu koji nije rezultat jedinstvene vanjske politike države, nego, kako je naveo, "predizbornog stava".

Podsjetio je kako se Bosnu i Hercegovinu na raznim svjetskim forumima, a napose nakon 30. obljetnice Daytonskog mirovnoga sporazuma, poziva na ustavne i izborne promjene. Pritom dio inicijatora zaziva i uspostavu "građanske" BiH u kojoj bi dominirali Bošnjaci naspram Hrvata i Srba, čemu se ova dva naroda protive.

U BiH 'ozbiljno zabrinuti'

"Ministar vanjskih poslova trebao je poslati istu vrstu diplomatske note kada su se u drugim glavnim gradovima donosili zaključci da BiH treba mijenjati ustavno uređenje prema modelu građanske, unitarne države", istaknuo je zamjenik ministra vanjskih poslova BiH-

Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je u ponedjeljak prosvjednu notu hrvatskome Ministarstvu vanjskih i europskih poslova izražavajući nezadovoljstvo zbog skupa održanog u Zagrebu, na kojem su iznesene ideje o mogućim promjenama ustavnog ustroja BiH, uključujući uspostavu "trećeg entiteta".

U noti je izražena "ozbiljna zabrinutost" zbog izjava sa skupa te je ocijenjeno kako one ne doprinose dobrosusjedskim odnosima ni međusobnom povjerenju, uz poziv hrvatskim vlastima da se jasno ograde od iznesenih stavova.

