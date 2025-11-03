Dramatične snimke iz vlaka horora, kuhinjskim nožem izbo 11 ljudi: 'Kao da je bio opsjednut'

Muškarac (32) iz Velike Britanije uhićen je nakon što je u subotu u vlaku nožem u 15 minuta izbo 11 ljudi, a The Sun je objavio ekskluzivnu snimku nastalu nakon krvavog napada.

Prikazuje trenutak u kojem stotine putnika bježe kako bi spasili živote nakon što je policija na stanici u Huntingdonu zaustavila vlak koji je u 18.25 sati po lokalnom vremenu krenuo iz Doncastera prema Londonu.

Svjedoci su ispričali da je muškarac počeo nasumično ubadati "svakoga koga je mogao" nakon što je ušao u vlak na stanici Peterborough. Amira Ostalski kazala je da je vidjela kako osumnjičenik s nožem u rukama skače sa svog sjedala. "Izgledalo je kao da ima zadatak izbosti svakoga tko mu se nađe pred očima", ispričala je Ostalski. Drugi svjedok, koji je htio ostati anoniman, rekao je da je napadač "izgledao gotovo opsjednuto".

Svladali ga elektroškerom

Hitne službe, među njima i deseci policajaca, na teren su stigle unutar 11 minuta od dojave i zaustavile vlak. Na snimci se vidi kako osumnjičenik, obučen sav u crno, s velikim kuhinjskim nožem u ruci izlazi iz vlaka. Zatim preskače ogradu i dolazi do parkirališta željezničke stanice. Opkolilo ga je šest policajca te su ga elektrošokerom oborili na tlo.

Policija je kasno navečer u nedjelju nastavila ispitivati 32-godišnjaka. Kazali su da je rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu te da je karipskog podrijetla. Pretpostavlja se da trenutačno provjeravaju je li od ranije poznat vlastima. Dodali su da napad smatraju izoliranim kaznenim djelom, a ne terorizmom te da je uhićeni muškarac jedini osumnjičenik.

Radnik se bori za život

Britanskoj prometnoj policiji (BTP) i policiji Cambridgeshirea u istrazi pomažu i policajci iz protuterorističke jedinice. "Naša istraga napreduje brzo i uvjereni smo da ne tražimo nikog drugog", istaknuo je Stuart Cundy, zamjenik glavnog zapovjednika BTP-a.

U najkritičnijem stanju nalazi se željenzički radnik koji je pokušao zaustaviti napad - u nedjelju navečer još je uvijek bio životno ugrožen. Iz bolnice je dosad otpušteno ukupno pet od 11 ozlijeđenih osoba.

